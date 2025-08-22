Sport

Andrei Vochin, poziție fermă față de ultima controversă din fotbalul românesc: „Regulamentul, timpul și drumul spre Europa"

Andrei Vochin a scris în Fanatik despre cea mai recentă controversă din fotbalul românesc. CFR Cluj a cerut amânarea jocului cu Oțelul, dar s-a lovit de un refuz.
Situația în care s-a regăsit CFR Cluj înaintea dublei decisive cu Hacken, în play-off-ul Conference League, nu e singulară. E doar cea mai recentă față a unei realități recurente din fotbalul românesc: dificultatea de a gestiona, în mod echilibrat, suprapunerea dintre calendarul intern și angajamentele europene.

Regulamentul, timpul și drumul spre Europa

Programarea meciului cu Oțelul Galați, între cele două manșe cu suedezii, a generat o cerere de amânare din partea ardelenilor. Cerere care, potrivit regulamentului actual, nu poate fi aprobată decât cu acordul adversarului sau în cazuri excepționale, sintagmă expusă interpretărilor de tot felul. Când acel acord nu vine, lucrurile rămân bătute în cuie – chiar dacă miza europeană depășește granițele unei simple etape de campionat.

Fără a pune vina în curtea cuiva, trebuie spus că avem un cadru regulamentar care funcționează. Dar funcționează pentru un tip de normalitate în care toate echipele sunt egale în drepturi și obligații. Ceea ce, într-un sezon obișnuit, e absolut firesc. Problema apare atunci când unele dintre aceste echipe ajung să joace pentru mai mult decât ele însele.

Când o formație românească luptă pentru calificarea în grupele UEFA – fie ele Champions League, Europa League sau Conference – nu e vorba doar de propriul traseu. E vorba de puncte în clasamentul coeficienților, de imaginea campionatului, de sume de ordinul milioanelor care intră nu doar în contul clubului, ci și, indirect, în circuitul financiar al întregului fotbal românesc.

Avem nevoie nu de improvizații, ci de o soluție pe termen lung

În acest context, ideea de a permite, prin regulament, ca fiecare echipă participantă în tururile preliminare europene să poată amâna două meciuri la începutul sezonului, fără a depinde de acordul adversarului, nu mai pare o favoare. Pare o investiție. Nu în rezultatul unui singur meci, ci în șansa unei întregi industrii de a respira mai ușor.

Un astfel de cadru nu ar dezechilibra competiția internă. Nu ar oferi avantaje nedrepte. Ar oferi timp – acel element esențial de care ai nevoie atunci când joci din trei în trei zile, cu drumuri lungi, presiune enormă și mize uriașe. Timp de refacere, de concentrare, de pregătire – care poate face diferența între un gol primit în minutul 89 și o calificare istorică.

Faptul că asemenea discuții revin în fiecare vară arată că avem nevoie nu de improvizații, ci de o soluție pe termen lung. Una clară, care să ofere cluburilor o plasă de siguranță, fără a afecta integritatea competiției.

Nu e vorba de favoruri. E vorba de perspectivă. Iar într-un fotbal care își dorește prezență constantă în Europa, această perspectivă merită să fie reglementată, nu rugată.

