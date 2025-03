Andrei Vochin prezintă echipa campionatului în Superliga și ce mai rămâne bun în play-out!

Egalul lui Sepsi cu CFR, 1-1, a lămurit înaintea disputării ultimelor două etape, practic, componența play-offului. E prima oară când suspansul se risipește cu atât de mult timp înainte de final, dar, în același timp, pare să fie minicampionatul decisiv cu cel mai atractiv afiș. Niciodată până acum n-am mai avut toate cele 3 mari branduri bucureștene, FCSB, Dinamo și Rapid în disputa finală, după cum niciodată până acum cele două echipe din Cluj n-au ajuns să se bată pentru titlu sau cupe europene. Dacă o mai adăugăm și pe Universitatea Craiova aici, avem reprezentarea întreagă a excelenței în fotbalul românesc, sezonul 2024-2025.

Banii vorbesc

Dincolo de numele sclipitoare pentru Superliga română de fotbal, constatăm că în play-off-ul actualei stagiuni au intrat exact echipele cele mai valoroase. Dacă luăm ca reper site-ul de specialitate transfermarkt, observăm că nu avem niciun intrus în zona marii performanțe. Cine a investit, cine și-a construit un lot performant va avea șansa pentru a se bate și pentru marile premii ale finalului de stagiune: titlul de campion și locurile dedicate cupelor europene. Dacă adăugăm și că în sferturile de finală ale Cupei României sunt calificate 3 din cele 6 participante la play-off ne vine să ne frecăm mâinile și să așteptăm cu nerăbdare ultima parte a sezonului.

ADVERTISEMENT

Echipă / Valoare per jucător

1. FCSB – 1.270.000 euro

2. U. Craiova – 923.000 euro

3. Rapid – 922.000 euro

4. U. Cluj – 606.000 euro

5. Dinamo – 516.000 euro

6. CFR – 513.000 euro

Sumele per jucător puse în lumină așa ne pot oferi și alte concluzii. Prima dintre ele ar spune că diferența între FCSB și celelalte echipe este una consistentă. Mult mai mare decât situația punctelor la acest moment. A doua reliefează egalitatea aproape perfectă pentru pozițiile 2-3 între Rapid și Universitatea Craiova, bucureștenii având prea puține puncte în raport cu valoarea lotului.

În sfârșit, cea de-a treia îi dă dreptate lui Dan Petrescu să strige că între CFR și FCSB este o mare diferență de investiție în acest sezon. Practic, valoarea lotului clujenilor din deal este la sub jumătate față de cea a roș-albaștrilor. Motiv pentru care, dacă va câștiga titlul, ”Bursucul” ar fi îndreptățit să ceară, la o adică, o statuie în Gruia.

ADVERTISEMENT

Echipa campionatului are și doi jucători de play-out

Dacă, în mod cert, cele 6 norocoase sunt și cele mai valoroase, ca echipe, în ceea ce privește evoluția jucătorilor din acest sezon avem și două nume care nu vor putea evolua în play-off. Reperul este analiza parametrilor de joc, realizată de Wyscout. Agenția de monitorizare a tuturor momentelor de joc ale fiecărui jucător din SuperLiga, pentru fiecare post în parte, are și ea un clasament individual extrem de interesant. Echipa campionatului după 28 de etape, cu mici șanse să se modifice în ultimele două runde, conține 9 nume de jucători ai echipelor calificate în ”turnirul” granzilor.

Echipa campionatului

Iustin Popescu (Oțelul)

Ricardinho (Petrolul), Masoero (U. Cluj), M. Popescu (FCSB), Chipciu (U. Cluj)

Baiaram (U. Craiova), Nistor (U. Cluj), Mitriță (U. Craiova), Petrila (Rapid)

Selmani (Dinamo), Bîrligea (FCSB)

Interesant este că . FCSB și Universitatea Craiova au câte doi reprezentanți, iar CFR nu are niciunul. Sau, mai bine zis, aproape niciunul, asta dacă nu vrem să uităm că Bîrligea a început campionatul la feroviarii ardeleni. Cei doi ”premianți” sunt portarul gălățean I.Popescu și fundașul petrolist Ricardinho.

ADVERTISEMENT

O altă remarcă este aceea că în echipa premianților WyScout se regăsesc 8 români și doar 3 străini, asta în condițiile în care ponderea minutelor acordate autohtonilor și ”stranierilor” în acest campionat a fost de aproximativ 50%-50%!!!

ADVERTISEMENT

Vedetele din play-out

Că pot fi jucători buni care evoluează în play-out o dovedește chiar campania de transferuri a FCSB-ului din această iarnă. , Poli Iași și Unirea Slobozia. Pentru ei a avut ochi Gigi Becali. Pentru alții am putea apela la același reper, WyScout. Conform monitorizărilor jucătorilor, putem alcătui o echipă, pe posturi, formată din cei mai buni jucători care vor evolua în play-out. Practic, pentru fiecare poziție, am ales primul jucător de după cei care vor juca în play-off. Dacă primatrupă e așezată de WyScout într-un sistem 4-4-2, aceasta din urmă am dispus-o în 4-3-3.

Echipa celor mai buni jucători din play-out

Iustin Popescu (Oțelul)

Ricardinho (Petrolul), Stevanovic (Oțelul), Huja (Petrolul), Fl. Ștefan (Sepsi)

Zivulic (Oțelul), Bordeianu (Poli Iași), Roman (Poli Iași)

Maciel (Oțelul), Alibec (Farul), I. Stoica (Hermannnstadt)

Interesant aici e că Oțelul oferă cele mai multe nume de jucători valoroși, 4, la care, dacă l-am adăuga și pe Cisotti, confirmat inclusiv în Europa, am avea o imagine și mai clară a muncii depuse de Dorinel Munteanu la clubul dunărean.

Și această echipă are o compoziție majoritară indigenă. În primii ”11” regăsim 7 jucători români și numai 4 străini. Mai mult decât atât, ea conține un internațional de seniori, Alibec, și un altul de tineret, Ianis Stoica.

Una peste alta însă, pe date, ca în ”Moneyball”, celebrul film cu Brad Pitt în rol principal, această ultimă garnitură de premianți poate deschide ochii ”granzilor” asupra unor jucători valoroși ce pot deveni, la vară, următorii Cisotti, Gele sau Gheorghiță. Puneți bani deoparte și spor la cumpărături!