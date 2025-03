Andrei Vochin pune 5 întrebări după FCSB – Rapid 3-3. De ce primul derby din play-off a fost de nivel european

DE CE jumătate din goluri s-au marcat din faze fixe? Simplu, pentru că 30% din goluri se marchează din faze fixe. Acesta este procentul înregistrat în principalele competiții la nivel mondial, fără a pune la socoteală golurile înscrise din penaltyuri. Este un trend important, de care cei de afară, cu bani, dar și cu minte multă, încearcă să profite la maximum.

Andrei Vochin, câteva întrebări după primul derby din play-off

dacă ne-am raporta la acest indice. Ce s-a întâmplat duminică seară pe Arena Națională a depășit media cu mult.

Dintre cele 6 goluri marcate, jumătate au venit în urma unor cornere sau lovituri libere laterale. Mai mult decât atât, din cele 13 ocazii importante de gol (7-6 în favoarea celor de la FCSB), nu mai puțin de 8 au apărut din momente statice.

60% dintre ocaziile derbyului FCSB – Rapid au fost produse din faze fixe

”Nu ne-au pus prea multe probleme. Pase cu fundașul, gol cu fundașul, asta e. Pot să marcheze non-stop din faze fixe”. la finalul jocului m-a făcut să zâmbesc și să pun totul pe oftica aceea a oricărui campion care acceptă cu greu să nu câștige.

Zâmbesc, pe de o parte, pentru că FCSB e echipa cu cel mai mare procent al golurilor marcate din faze fixe în Europa League, reușite care au transformat în puncte multe meciuri ce păreau blocate sau pierdute.

Iar, pe de alta, pentru că, în fapt, ”Tase”, care s-a vrut sarcastic, tocmai și-a lăudat adversarul. Momentele statice decid meciuri peste tot. Motiv pentru care, cluburile mari și-au angajat, de mult timp, antrenori specializați pentru așa ceva.

În Premier League nu mai este echipă care să nu aibă un astfel de specialist în staff, iar unul dintre ei, franco-germanul Nicolas Jover, angajatul lui Arteta la Arsenal, a devenit adevărată vedetă de când ”tunarii” conduc detașat în clasamentul golurilor marcate după faze fixe.

Știați că într-un meci sunt în medie cam 23 de aruncări de la margine?

(By the way, golul victoriei din derbyul de duminică împotriva lui Chelsea s-a marcat tot din fază fixă). Asta după ce, înainte să obțină primul titlu în Premier League, Jurgen Klop îl angajase la Liverpool pe danezul Thomas Gronnemark, pentru funcția de antrenor de …auturi!!!

Apropo, știați că într-un meci sunt în medie cam 23 de aruncări de la margine, aceasta fiind cea mai frecventă repunere a mingii într-un joc de fotbal? Și atunci, de ce nu ne gândim și noi să specializăm pe cineva din staff și să acordăm timp la antrenamente tuturor momentelor statice? Cine răspunde cu ”n-avem bani” cu siguranță nu e cineva care să știe drumul spre viitor.

DE CE a arătat Rapidul altfel după Sibiu!

Starea de fapt promisă de Șumudică după înfrângerea de pe terenul lui Hermannstadt ar părea de lăudat, dar, mai degrabă, e de criticat. Așa s-a întâmplat contra FCSB-ului, dar asta a arătat încă o data că Giuleștiul nu e pregătit încă pentru marea performanță.

Săptămâna premergătoare eșecului de la Sibiu a fost cea în care vișiniii s-au apucat să celebreze calificarea în play-off. O mega-petrecere marți, urmată de o zi cvasi-liberă miercuri, în care s-a antrenat doar cine a vrut, a boicotat, practic, rezultatul din ultima etapă a sezonului regular. Când vrei puțin, obții puțin.

Eșecul de la Sibiu și iminența duelului cu marele dușman din Berceni i-au ajutat pe rapidiști să pună osul la treabă. Să se antreneze tare în fiecare zi și, apropos, informație confirmată din interior, să lucreze mai mult decât de obicei tocmai fazele fixe.

E posibil să fi aflat, în același timp, că oricine poate avea la îndemână dopingul acela care te face să alergi mult și bine, să fii în stare să faci față chiar și în condiții de inferioritate numerică. Substanța incriminată are un singur nume: munca! Și ea nu apare la niciun control, ci doar pe tabela de marcaj.

DE CE informația e putere și-n fotbal?

Nu o să mă refer la aflarea primului ”11”. Aici Gigi Becali nu prețuiește secretul profesional atât de mult cât iubește să dea el știri de presă în regim de breaking news. Informația e extrem de valoroasă dacă o obții, o procesezi și o folosești în avantajul tău chiar pe terenul de joc.

În fotbalul mare de azi în care toate echipele sunt cumva egalizate la factorul fizic și au în componență jucători pentru care mingea nu mai are niciun secret, fiind, așa cum zice Arsene Wenger, ”prietenul cel mai fidel al fotbalistului”, diferența se face la momentul informării rapide și al luării deciziei.

Aseară, Braun l-a dominat în duelul unu la unu pe adversarul direct, Gheorghiță, sau pe oricine i-a intrat în contact în zonă, doar că la faza primului gol, cel marcat de Bîrligea, l-a cam luat somnul.

Nu și-a rotit capul să vadă ce adversar are în preajmă, a rămas static și a pierdut fix fracțiunea de secundă în care atacantul FCSB-ist i-a luat fața și a mișcat tabela. Asta pentru un scouter de echipă mare înseamnă exact acel minus care face diferența între un jucător puternic și atât și unul puternic și intelligent.

DE CE era să piardă FCSB în superioritate numerică?

În minutul 71, imediat după ce Dobre făcuse 2-2, Borza a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben. În vreme ce Șumudică a mutat imediat, întâi chiar în momentul întreruperii jocului pentru eliminare!!!, pentru a-și asigura un alt fundaș lateral (Onea în locul lui Petrila), iar după 4 minute prin înlocuirea jucătorilor care nu prea mai puteau alerga, în special Koljic, la FCSB s-a cam pierdut semnalul.

Timp de aproape 20 de minute, banca roș-albaștrilor a mărit numărul spectatorilor de pe Arenă. N-a ajutat echipa cu nimic. Între timp, Rapidul a marcat și golul de 3-2, iar la poarta lui Aioanei cu greu am putut asista la două ocazii.

Apariția unui vârf proaspăt, Gele, și scoaterea unui fundaș central pentru a-I lăsa locul unui om de atac, Băluță, au făcut ca giuleștenii să nu mai iasă din terenul lor, ocaziile să vină una după alta și, cu concursul lui Stolz, FCSB să salveze un punct.

DE CE ar putea avea avantaj FCSB în fața Universității Craiova, Rapidului și lui CFR Cluj?

Derbyul de aseară a arătat că roș-albaștrii nu au mai avut prospețimea din meciul precedent cu Rapidul, atunci când, deși au jucat în inferioritate numerică mai bine de o oră (eliminare Dawa în minutul 36), au zburdat pe teren, făcându-l pe Șumudică să bată apropouri legate de starea fizică supraomenească a oamenilor forjați de Neubert.

Atunci însă FCSB a jucat (rară situație!) la săptămână, acum a fost nevoită să ”presteze” la numai 3 zile după ultimul meci european. Chiar dacă nu i-a folosit pe toți titularii la Lyon, chiar dacă unii au jucat numai 45 de minute, oboseala drumului, consumul mental, lipsa unei zile de odihnă totală și-au spus cuvântul.

Se întâmplă și la case mai mari. Vezi starea de somnolență a lui Liverpool, care a pierdut finala Cupei Ligii, aseară, contra unui Newcastle odihnit. V

ezi finalul nebun al Barcelonei, care a întors de la 0-2 la 4-2 în ultima jumătate de oră cu Atletico Madrid, echipă care a jucat o zi mai târziu în Champions League și, cu prelungiri și penaltyuri, aproape o oră în plus față de catalani.

Vezi moliciunea din jocul Realului, victorioasă pe terenul lui Villareal, dar al cărui cel mai bun jucător n-a fost Mbappe, autorul ”dublei” decisive, ci portarul Curtois! Iar exemplele pot continua.

FCSB pare a fi favorizată de acum înainte

Un meci la mijloc de săptămână contează enorm când în week-end ai treabă serioasă de rezolvat. Din punctul ăsta de vedere FCSB pare a fi favorizată de acum înainte. Ea a scăpat de ritmul infernal al acestui sezon.

Spre deosebire de contracandidatele la titlu, CFR, Universitatea Craiova și Rapid, care vor mai avea de disputat ceva meciuri prin Cupa României. Primele două jucând chiar între ele un sfert. Nu știu de ce, dar simt că FCSB va fi primul lor suporter pentru un drum cât mai lung în Cupă!