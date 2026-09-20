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Etapa a 10-a din SuperLiga a oferit derby-ul rundei: . Umilința trăită de bucureșteni le-a adus pe cap negative din partea suporterilor, dar și din partea analiștilor din lumea fotbalului românesc. Andrei Vochin nu a avut milă de echipa lui Gigi Becali.

Adrian Ilie, șocat de tactica FCSB-ului cu Universitatea Craiova

Prestația FCSB-ului din deplasarea cu Universitatea Craiova l-a lăsat fără cuvinte pe Adrian Ilie. „Cobra” nu a înțeles cum a fost posibil ca elevii lui Marius Baciu, care au jucat modest în prima repriză, să revină după pauză și să joace la un nivel și mai slab decât în primul act. Fostul mare internațional român a criticat tactica abordată de bucureșteni după ce s-au văzut conduși.

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„Mă întorc la meciul de aseară de la Craiova. Vezi că în prima repriză Craiova are cel puțin cinci ocazii de gol, singuri se defilează pe acolo, ia două goluri. Intri la pauză și când ies, reacția e mai proastă. Păi ai 15 minute, de aia se fac pauzele. Hai să jucăm altfel, hai să ne apărăm puțin, că dacă jucăm la fel ca în prima repriză, și așa nu știu ce tactică, ce sistem au jucat… Hai să stăm mai în spate, hai să nu aibă ăștia 15-20 de ocazii… Că nici nu s-au apărat bine, nici n-au atacat. Deci doar s-au prezentat la meci, hai să jucăm în curtea școlii! Dar să nu ai nicio reacție după pauză? Să joci mai prost în a doua repriză?”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin a identificat principala problemă de la FCSB

Ulterior, Andrei Vochin a intervenit în discuție și a spus care este, din perspectiva sa, marea problemă de la FCSB. Oficialul FRF a insistat pe modul în care se pregătește echipa, de aici rezultând și prestațiile avute în teren. Vochin a subliniat cum echipe precum Craiova sau Dinamo au un stil bine definit, care dă rezultate.

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„Joci după cum te antrenezi. Problema acestei echipe, că pare o echipă neantrenată, pur și simplu. Adică am auzit aseară, l-am auzit pe domnul Becali că nu e valoare la jucători. Mă uitam și pe cifre… credeți, nu credeți în Transfermarkt, primul 11 al Craiovei aseară avea 18,5 milioane, primul 11 al FCSB-ului avea 14,7. Deci nu era o diferență foarte mare ca valoare. Problema este că unii erau antrenați, au un concept de joc clar, știu foarte clar, se văd mișcările, le-am învățat și noi, probabil le știu și adversarii.

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Ăsta este jocul Craiovei. Cu Matei care din bandă intră în centru, cu Bancu care intră el în centru și-l lasă pe Etim pe extremă în partea cealaltă. Adică sunt niște mișcări clare pe care ei le fac… așa cum le vezi și la Dinamo, de exemplu, vezi niște mișcări clare. Doar că una e o echipă care se antrenează, cu un antrenor care are acea autoritate în vestiar, nu e călcat în picioare de nimeni, când vrea să schimbe un jucător, schimbă. Că greșește el, că face, că drege, e treaba lui, și-o ia după aia dacă… Cum a fost după meciurile europene, da? Aici nu este o echipă”, a spus și Andrei Vochin.

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Andrei Vochin, șocat de transformările în rău ale jucătorilor care vin la FCSB. Reacția zilei după umilința cu Craiova

Andrei Vochin a vorbit și despre jucătorii care ajung la FCSB și își diminuează cota. Consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF a făcut chiar și o glumă pe seama situației recente a lui Octavian Popescu, despre care s-a scris că ar fi consumat gaz ilariant, spunând că efectul acestuia s-a resimțit în întreg vestiarul echipei. „Păi Korenica, care a jucat aseară la FCSB, când l-am văzut cu Șumudică la CFR Cluj, în meciul contra FCSB-ului, am zis: „Wow, ce jucător!” Și așa sunt toți. Vin la FCSB cu o cotă și la FCSB, în marea majoritate a cazurilor, cota lor scade. De ce? La acest de ce sunt o grămadă de întrebări care vin din procesul de pregătire.

Sau cum zicea un prieten aseară: „Bă, gazul ăla ilariant e în tot vestiarul?” Să ai pe mână o asemenea echipă, un asemenea lot. Ok, nu mai este lotul cu Olaru, cu Bîrligea. Sunt absolut de acord. Dar nu este nici lotul pe care îl are, nu știu, CFR-ul. Uitați-vă la CFR ce fel de lot are, după tot ce s-a întâmplat acolo. Și cu toate astea merge înainte. Acum, cu excepția câtorva nume, la FCSB se caută post de antrenor secund. Este coadă! Pentru că este cel mai bine plătit post de antrenor secund din Liga 1”, a conchis Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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Etapa 11 vine pentru FCSB cu un joc acasă contra Oțelului. Meciul va avea loc pe 10 octombrie, de la 21:30. Bucureștenii au rămas cu doar 12 puncte după primele 10 etape.