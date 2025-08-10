Andrei Vochin observă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj – aere de vedetă sau suflu greu de om bătrân”

Universitatea Cluj se află într-un moment de răscruce. După o vară în care a încercat să capitalizeze pe entuziasmul participării în cupele europene, care o făcuseră competitivă în sezonul precedent. Eșecul din Conference League și începutul ezitant de campionat ridică semne de întrebare fundamentale despre direcția în care merge acest proiect.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, semnal de alarmă pentru situația lui U Cluj. Ce se întâmplă cu ardelenii, eliminați din Conference League și cu prestații modeste în SuperLiga

Din punct de vedere statistic, situația este îngrijorătoare. Singura victorie obținută până acum a fost împotriva celor de la Metaloglobus, un adversar modest, care nu reprezintă un etalon relevant pentru potențialul unei echipe care își propune prezența constantă în play-off. Mai mult, în ultimele 4 jocuri, trei în Superliga și unul în Europa, U Cluj nu a reușit să câștige nicio repriză secundă, deschizând scorul și apoi clacând în partea a doua– un detaliu care vorbește nu doar despre o eventuală lipsă de pregătire fizică, ci și despre un deficit de reacție și adaptabilitate pe parcursul meciurilor.

Poate cel mai vizibil semn al stagnării este profilul lotului. U Cluj are în acest moment unul dintre cele mai îmbătrânite efective din SuperLiga. Media de vârstă ridicată nu ar fi, în sine, o problemă, dacă ar fi dublată de o intensitate susținută și un ritm de joc modern. Din păcate, realitatea de pe teren contrazice acest lucru. Echipa joacă lent, previzibil, cu puține momente de verticalitate sau energie reală. Pare, de multe ori, selecționata Institutului de Geriatrie ”Ana Aslan”. Reprizele secunde – acolo unde diferența de intensitate fizică se simte cel mai puternic – sunt pierdute constant, iar acest lucru nu poate fi ignorat.

ADVERTISEMENT

30,6 ani a fost media de vârstă a jucătorilor de câmp de la U Cluj la startul meciului cu Petrolul

Mai mult decât atât, strategia de selecție pare să favorizeze jucători trecuți de 30 de ani, în detrimentul promovării tinerilor. Singurul fotbalist U21 utilizat constant este cel impus prin regulament, ceea ce indică nu doar o lipsă de perspectivă pe termen lung, ci și o reticență față de ideea de reconstrucție sau regenerare a lotului. Într-un campionat în care tot mai multe cluburi își asumă curajul de a investi în jucători tineri, U Cluj rămâne fidelă unui model conservator, care pare din ce în ce mai inadecvat cerințelor actuale.

15,2 milioane de euro e valoarea de piață a lotului U Cluj, iar 5,43 milioane valoarea celor de la Erevan

, în fața unei echipe din Armenia, Ararat, a fost simptomatic. Valoarea de piață a lotului advers era, potrivit Transfermarkt, de aproape 3 ori mai mică decât cea a clujenilor. Dar diferența de intensitate, entuziasm și organizare a fost vizibilă. U Cluj a părut lipsită de idei, cu reacții întârziate și cu un ritm care nu a pus în dificultate adversarul. În loc să fie un nou început, această aventură europeană a funcționat mai degrabă ca un duș rece.

ADVERTISEMENT

În acest context, discursul lui Ioan Ovidiu Sabău devine și el problematic. Tehnicianul care a reușit, cu merit, să readucă Universitatea în Europa după mai bine de jumătate de secol, pare acum depășit de ritmul intern al propriei echipe. Criticile la adresa jucătorilor, pe care îi acuză de „aere de vedete”, pot fi înțelese din perspectiva frustrării unui antrenor care nu găsește soluții, dar ele nu fac decât să acopere simptomele fără a trata cauzele reale. Oboseala, lipsa de prospețime, teama de a aduce sânge proaspăt, prin promovarea, cu orice riscuri, a jucătorilor tineri, absența unei strategii coerente în mercato și lipsa unei revitalizări tactice sunt responsabilități care depășesc nivelul vestiarului.

ADVERTISEMENT

5 e locul U Cluj în SuperLiga ca valoare a lotului, conform transfermarkt

Universitatea Cluj are nevoie urgentă de un moment de reflecție profundă. Clubul trebuie să decidă dacă își dorește să continue pe o traiectorie liniară, bazată pe experiență, dar cu risc de plafonare, sau dacă își asumă un nou ciclu, în care să apară jucători tineri, o schimbare de ritm și un stil de joc adaptat cerințelor moderne. Sabău a adus stabilitate și rezultate, dar stabilitatea nu trebuie confundată cu stagnarea. Dacă Universitatea vrea să conteze cu adevărat în fotbalul românesc, va trebui să înceapă prin a-și regândi prioritățile.

ADVERTISEMENT

Pentru o echipă cu o identitate atât de puternică, cu suporteri fideli și un potențial real, acest moment nu trebuie ratat. Fie va fi un punct de cotitură spre reconstrucție inteligentă, fie doar începutul unei alunecări lente spre mediocritate. Care înseamnă întâi play-out, iar mai apoi, vezi cazul Sepsi, se poate întâmpla orice.