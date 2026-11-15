Andrei Vochin, șase motive pentru care România și Hagi pot începe să construiască: „Primul pare banal”

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E aproape trei dimineața și revăd Polonia – România cu plăcerea aceea specială a rezultatului știut. A bucuriei care nu mai tremură la fiecare atac advers. Pe tabelă, 2-1 pentru noi, primele trei puncte ale naționalei lui Gică Hagi în această ediție a Ligii Națiunilor. Andrei Vochin încearcă să despartă emoția de adevăr și descoperă că victoria aceasta merită privită dincolo de scor. Pentru că poate reprezenta începutul adevărat al unei construcții. Nu fiindcă toate problemele au dispărut, ci fiindcă, pentru prima dată în această campanie, avem câteva argumente concrete că lucrurile se pot îndrepta.

După România – Polonia 2-1, Andrei Vochin enumeră șase motive pentru care naționala lui Gică Hagi poate începe să construiască

În sfârșit, am văzut cum e să conduci! Primul lucru bun pare banal. Dar nu este deloc. România a condus pentru prima oară în această campanie. Nu a mai trebuit să alergăm după adversar și după rezultat. Nu am mai pornit fiecare construcție cu povara unui handicap pe tabelă. Am putut juca și din postura echipei care are ceva de apărat, nu doar ceva de recuperat. Iar pentru o națională aflată în căutarea încrederii, această schimbare contează enorm. Uneori, primul pas al unei reconstrucții nu este o revoluție tactică, ci simplul fapt că jucătorii încep să creadă că pot câștiga.

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Trei ani mai tineri. Doi ani în plus pentru viitor

Al doilea câștig este unul pe care îl putem măsura. Față de partida cu Suedia, media de vârstă a primului 11 a coborât cu aproximativ trei ani: de la mult peste 29 la puțin peste 26. , la 29 de ani. Și, deloc întâmplător, unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.

Asta înseamnă că actuala formulă are în față cel puțin doi ani de creștere, de acumulare și de maturizare împreună. Iar schimbările au continuat întinerirea. Au ieșit jucători născuți în 1997 și 1998 și au intrat trei fotbaliști din generația 2002, unul născut în 2000 și altul în 1999. Nu am câștigat doar un meci. Am început să câștigăm timp

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Pentru prima dată, am avut și noi centimetrii de partea noastră. Am început partida cu o medie de înălțime de 185,2 centimetri, față de 183,2 ai polonezilor. Nu ni se întâmplă prea des să privim de sus, la propriu, un adversar de asemenea calibru. Dar talia a contat într-un meci în care duelurile au fost numeroase, dure și aproape permanente. În fotbalul internațional, calitatea tehnică rămâne esențială. Numai că, dacă nu poți susține contactul, dacă pierzi permanent mingile disputate, talentul ajunge să se manifeste tot mai rar. De data aceasta, am avut și centimetri, și disponibilitate de luptă.

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Bîrligea a schimbat meciul. Corbu i-a schimbat geometria

Pentru a doua partidă consecutivă, România a arătat mai bine după pauză. Dar, spre deosebire de precedentele jocuri din campanie, acum oamenii veniți de pe bancă au fost determinanți. Daniel Bîrligea a avut o intrare monumentală. Două pase de gol și încă una care l-a pus pe Ianis Stoica în situația unei ratări uriașe. A intrat cu foame, cu energie și cu o limpezime a deciziilor care au făcut diferența.

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a făcut mai mult decât să-și acopere zona ca un tată de albine. Prin felul în care a ocupat terenul, l-a eliberat pe Cicâldău și l-a împins mai aproape de poarta adversă. Mai aproape de gol. Sunt schimbări care nu înlocuiesc doar niște jucători. Schimbă funcționarea întregii echipe. Și reprezintă un merit important pentru Hagi și stafful său.

61 de milioane contra 131. Și a câștigat România!

La start, potrivit valorilor Transfermarkt, primul nostru 11 însuma 61,2 milioane de euro. Al Poloniei, 131,7 milioane. Mai mult decât dublu! Și totuși, am câștigat. Este prima victorie a acestei campanii împotriva unui adversar superior ca valoare de piață. Un rezultat care ne amintește că prețul fotbaliștilor nu joacă în locul lor și că diferențele de milioane pot fi compensate prin organizare, sacrificiu și inspirație. Nu putem transforma această victorie într-o regulă. Dar putem transforma curajul care a făcut-o posibilă într-un obicei.

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Vai, ce bine e pe contraatac!

Flashscore ne-a înregistrat o posesie de numai 46%. Și ce dacă? Am marcat pe contraatac. Am construit marile ocazii tot pe contraatac. Am regăsit ceva din identitatea marilor noastre victorii, acelea în care nu am avut nevoie să ținem mingea mai mult decât adversarul pentru a fi mai periculoși.

Vai, ce bine e pe contraatac! Și vai, ce frumos se vede fotbalul acesta la trei și jumătate dimineața, când știi deja că finalul este fericit! Numai că, pe măsură ce revăd ultimele minute, bucuria începe să facă loc lucidității. Golul lui Regula. Apoi intervenția salvatoare a cuplului Coubiș–Drăgușin, în minutul 90, la mingea aceea pe care parcă scria 2-2.

Dintr-odată, înțeleg cât de subțire a fost granița dintre o noapte de sărbătoare și una de regrete

Și îmi dau seama că există încă destule lucruri care trebuie corectate. Dar pe acelea le las analizei la foarte rece. Sunt convins că Hagi și oamenii lui au început-o deja, încă din această noapte. Pentru că România a câștigat un meci, nu a rezolvat toate problemele. A câștigat însă ceva fără de care nicio construcție nu poate începe: speranța. Iar speranța aceasta trebuie apărată, de mâine, cu aceeași seriozitate cu care am apărat rezultatul în minutul 90.