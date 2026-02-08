Sport

Andrei Vochin scrie despre momentul în care Bergodi a pierdut tot și îi aduce aminte lui Pancu de un alt episod: „Am crezut că a învățat”

Andrei Vochin scrie în Fanatik despre scandalul momentului din fotbalul românesc. Cum au greșit Bergodi și Pancu după imaginile reprobabile de la CFR Cluj - U Cluj 3-2
Andrei Vochin
08.02.2026 | 19:00
Andrei Vochin scrie despre momentul in care Bergodi a pierdut tot si ii aduce aminte lui Pancu de un alt episod Am crezut ca a invatat
opiniile fanatik
Editorial Andrei Vochin după scenele incredibile de la derby-ul Clujului. Ce vină au Cristiano Bergodi și Daniel Pancu. Foto: colaj Fanatik.
Fotbalul trăiește din pasiune, dar supraviețuiește prin control. Atunci când controlul dispare, rămâne doar instinctul. Iar instinctul, în sportul mare, rareori duce la ceva bun. Finalurile tensionate, cu nervi scăpați în decor, nu apar niciodată din senin. Dar nici nu pot fi puse toate în același coș. Responsabilitatea există. Și, de data asta, ea nu e împărțită egal.

Scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2: momentul în care fotbalul își pierde busola

Pentru că atunci când analizezi la rece ce s-a întâmplat, nu poți evita realitatea: există un gest inițial de săritură la bătaie, există provocare și există amplificare publică. Iar gravitatea lor nu este identică.

Ne referim la finalul derby-ului Clujului, când tensiunile dintre jucători și băncile tehnice au degenerat într-un scandal în toată regula: un antrenor, Cristiano Bergodi, care sare la bătaie, un jucător, Andrei Cordea, care aprinde fitilul și un alt antrenor, Daniel Pancu, care reușește performanța de a muta discuția din sport în zona identitară. Un cocktail pe care fotbalul nostru îl mai vede din când în când, dar de fiecare dată se preface surprins.

Doar că, de data asta, povestea e și mai absurdă. Pentru că toți cei implicați veneau după etape excelente. Lăudați. Analizați pozitiv. Dați ca exemple de profesionalism. Și, dintr-odată, au luat — cum se spune oltenește — chip de nebunie.

Ieșirea lui Bergodi: momentul în care un antrenor pierde tot

Oricât de tensionat ar fi un meci, oricât de provocat s-ar simți un antrenor, există o linie roșie absolută: contactul fizic. În momentul în care un antrenor face ce a făcut Bergodi și sare la bătaie, discuția sportivă se închide instant.

Aici nu mai vorbim despre nervi, despre adrenalină sau despre „căldura jocului”. Vorbim despre pierderea completă a controlului. Despre momentul în care statutul de lider dispare și rămâne doar reacția primară. Și tocmai asta face episodul atât de grav. Pentru că vorbim despre un antrenor aflat într-o perioadă excelentă.

Lăudat. Validat. Respectat pentru revigorarea Universității. Pentru cele 25 de puncte obținute de când a venit și cu care a propulsat echipa de la retrogradare în zona de play-off. Un antrenor despre care se vorbea în termeni de stabilitate, de organizare, de echilibru.

Și tocmai de aceea șocul este mai mare: cum ajunge un om aflat pe val să ia, brusc, chip de nebunie? Răspunsul e incomod. Pentru că succesul nu calmează presiunea. O amplifică. În momentul în care devii reper, simți că nu mai ai voie să pierzi controlul. Și uneori exact această presiune produce explozia.

Dar explicația nu poate deveni scuză. Pentru că un antrenor nu reprezintă doar pe el. Reprezintă un club. Un oraș. Un vestiar. Și, indirect, ideea de autoritate în sport. Iar când autoritatea lovește, simbolic sau fizic, fotbalul pierde.

Ce a aprins scânteia scandalului de la derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2

Fotbalul nu e laborator steril. Provocările există. Replicile există. Tensiunile există. Înjurăturile abundă, căci nu degeaba englezii au spus că fotbalul e un sport de domni practicat de golani. Spre deosebire de rugby, care e viceversa. Dar există și responsabilitate individuală.

Jucătorii ar trebui să știe că orice gest făcut într-un moment tensionat poate aprinde un conflict mai mare decât situația în sine. Uneori, gesturile mici devin scântei în butoaie de presiune deja pline.

Provocarea nu justifică violența. Dar nici nu poate fi ignorată. Pentru că fotbalul e un joc de reacții. Iar cine intră în jocul provocării trebuie să știe că poate declanșa reacții imposibil de controlat. Fotbalul mare nu înseamnă doar talent. Înseamnă și inteligență emoțională. Să știi când să taci. Când să pleci. Când să nu răspunzi.

Ieșirea lui Daniel Pancu: momentul în care scandalul devine discurs

Există apoi etapa a treia: interpretarea publică. Și aici apare riscul alunecării spre discursuri care depășesc sportul. Chiar mă bucurasem la final, văzându-l pe Daniel Pancu că încearcă să-l liniștească pe Bergodi, să aplaneze conflictul.

Tocmai el, cel care fusese protagonist al meciului de tineret România – Elveția, când sărise să-și facă dreptate singur în fața arbitrului. Am crezut zeci de minute că a învățat din acea greșeală care l-a transformat în spectator într-un moment, Campionatul European, la care ajunsese grație priceperii lui ca antrenor. Doar că, la interviul de după meci, deloc calm, ci congestionat, cu vena palpându-I la gât, a dat-o în altele.

În momentul în care conflictul începe să fie explicat prin prisma identității — cine e român, cine e străin — fotbalul intră pe un teren periculos. Pentru că regulile sportului sunt universale. Nu există agresivitate acceptabilă în funcție de pașaport. Declarațiile venite în apărarea propriilor jucători sunt normale. Dar când apărarea devine discurs identitar, scandalul sportiv riscă să devină altceva. Și aici apare responsabilitatea liderului: să apere fără să inflameze.

De ce tocmai acum?

Poate cea mai dureroasă întrebare rămâne alta: de ce astfel de momente apar exact când lucrurile mergeau bine? Când Bergodi e pe punctul să salveze un sezon. Când Cordea a ajuns, cu 11 goluri în 20 de jocuri, golgeterul echipei într-un timp nesperat de scurt. Când Pancu a realizat un miracol la CFR cu cele 28 de puncte obținute din 33 posibile.

Pentru că succesul creează presiune de confirmare. Pentru că suita de etape bune nu aduc liniște. Aduc frica de a nu pierde ce ai construit. Aduc obsesia de control total. Aduc sentimentul că orice scăpare poate dărâma tot. Și uneori, în secunde de tensiune, presiunea sparge armura.

Lecția pe care fotbalul nu are voie să o ignore

Fotbalul poate accepta eroarea. Poate accepta nervii. Poate accepta conflictul verbal. Dar nu poate accepta pierderea controlului fizic. Și nu poate accepta transformarea sportului în conflict identitar. Pentru că în momentul în care acestea devin „explicabile”, fotbalul începe să coboare standardele fără să-și dea seama.

Concluzie rece după CFR Cluj – U Cluj 3-2

E clar că în tot ce s-a întâmplat la finalul derbyului de sâmbătă seara, responsabilitatea nu poate fi egală. Gestul fizic rămâne centrul problemei. Provocarea este doar scânteia. Iar discursul public poate fi amplificatorul.

Fotbalul mare începe însă acolo unde oamenii înțeleg că presiunea nu te absolvă de control. Te obligă la el. Pentru că în sportul mare e greu să câștigi meciuri. Dar e infinit mai greu să nu te pierzi pe tine însuți când miza devine uriașă.

Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
