Andrei Vochin scrie despre revelaţia de la Cupa Mondială 2026: „Planul de țară al Norvegiei pentru fotbal”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cele 10 puncte după care s-au ghidat norvegienii pentru dezvoltarea fotbalului!

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Au trecut numai două zile de când și deja mi-e dor de ea. De tot ce a însemnat: de la la sărutul pătimaș al selecționerului Stale Solbakken pentru soția sa care i-a fost alături atunci când el nu mai era cu noi, și de la bucuria jocului din teren până la scenogarfia unei tribune dispuse să vâslească până în pânzele albe la corabia fericirii unei nații. Ascensiunea Norvegiei m-a fascinat și, tocmai de aceea, nu aș vrea să mă despart de acest turneu final fără a explica un proces care a putut face posibil apariția unei astfel de echipe.

Cele 10 puncte după care s-au ghidat norvegienii pentru dezvoltarea fotbalului!

Fără doar și poate, ea nu este explicată doar prin apariția simultană a lui Haaland și Odegaard. Cei doi sunt ”vârfurile de gamă”, dar în spatele lor stă un proiect început cu mult înainte, construit pe o filozofie națională a sportului, un traseu unitar de selecție și pregătire, formarea masivă a antrenorilor și răbdare instituțională. Iată, în 10 puncte, planul după care s-a ghidat Norvegia în ultimele două decenii.

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1. Au început cu copilul, nu cu echipa națională

Principiul central al modelului norvegian este că sportul copiilor trebuie să producă mai întâi plăcere, participare și dezvoltare, nu campioni la 10 ani. Din 2007, sistemul național al sportului a consolidat drepturile copilului: fără clasamente oficiale, campionate și ierarhii competitive până în jurul vârstei de 13 ani, cu accent pe joc, progres individual și libertatea de a practica mai multe sporturi.

Modelul nu încearcă să-i identifice foarte devreme pe „cei mai buni” și să-i separe definitiv de ceilalți. Încearcă să păstreze cât mai mulți copii în sport suficient de mult pentru ca talentul real să se poată manifesta după maturizarea fizică și mentală. Rata foarte mare de participare sportivă în copilărie și reducerea abandonului produs de presiunea și specializarea premature au stat la baza întregului proces.

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Cu alte cuvinte, baza de selecție nu se mărește prin turnee câștigate la U10, ci prin păstrarea în joc a cât mai multor copii până la 15-16 ani.

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2. Au interzis graba după rezultate

În Norvegia, fotbalul copiilor nu este construit în jurul ideii că echipa care câștigă la 11 ani este și cea care formează cei mai buni jucători. Meciurile în formate mici, inclusiv 3 contra 3 la vârstele foarte fragede, sunt folosite pentru a crește numărul de atingeri, dueluri, decizii și situații de finalizare. Modelul norvegian este acum studiat și preluat de alte federații, inclusiv de cea engleză.

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Această filozofie schimbă și rolul antrenorului. El nu trebuie să dirijeze fiecare pas, ci să creeze situații de joc în care copilul descoperă soluții. Documentele de formare publicate în mediul Federației Norvegiene pun accent pe exerciții reprezentative pentru joc, pe simplificarea situației, nu pe fragmentarea artificială a fotbalului, ci pe dezvoltarea capacității de decizie.

3. Au creat „Landslagsskolen” – școala echipelor naționale

Piesa strict fotbalistică esențială este Landslagsskolen, lansată în 2015. Programul de formare creat de specialiștii Federației Norvegiene a creat un traseu clar de la cluburile locale către selecțiile districtuale, regionale și, în cele din urmă, către loturile naționale juvenile. Nu este doar o rețea de selecție, ci una care transmite o direcție comună privind metodologia, principiile de joc și cerințele pentru fiecare rol.

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Ola By Rise și Hakon Grottland, oameni importanți în dezvoltarea fotbalului norvegian, au explicat pentru UEFA că programul a construit „podul” care lipsea între cluburile locale și echipele naționale. În loc ca fiecare regiune să pregătească jucătorii după propria interpretare, federația a oferit un limbaj comun și o continuitate a procesului.

Altfel spus: nu este suficient să organizezi selecții. Trebuie să existe o școală națională care leagă clubul, regiunea, academia și reprezentativa într-un singur traseu metodologic.

4. Au investit în antrenorul copilului

Norvegienii au înțeles că o strategie pentru talente fără o strategie pentru antrenori rămâne doar un document. Federația a dezvoltat platforma digitală Tiim, creată pentru antrenori, prin care aceștia primesc planuri, exerciții, conținut educațional și instrumente pentru ședințe mai variate și mai bine adaptate nivelului jucătorilor. UEFA prezintă platforma drept o componentă centrală a formării continue din Norvegia.

Nu vorbim doar despre antrenorii academiilor de elită. Ideea este ca și copilul dintr-un club mic să intre în contact cu un adult care cunoaște etapele dezvoltării, știe să organizeze jocuri potrivite vârstei și nu confundă autoritatea cu indicația permanentă.

Stig Inge Bjornebye, fost internațional și responsabil pentru dezvoltare în cadrul federației, vorbea încă din 2012 despre răbdare și despre faptul că nu există scurtături în formarea talentului. Cu alte cuvinte, rezultatul actual este și produsul unei dezbateri începute cu peste un deceniu înainte.

5. Au încurajat practicarea mai multor sporturi

Haaland nu a fost crescut ca într-un laborator exclusiv de fotbal. La Bryne a practicat și alte activități sportive, iar povestea sa este folosită de presa internațională ca exemplu al modelului multisport. Alexander Sorloth, Orjan Nyland, precum și mulți alți sportivi norvegieni au beneficiat de aceeași libertate de a practica handbal, atletism, schi sau alte discipline.

Logica este simplă: varietatea dezvoltă coordonarea, echilibrul, orientarea, capacitatea de adaptare și reduce uzura psihică produsă de repetiția exclusivă. Specializarea vine mai târziu, după ce copilul și-a construit o bază motrică largă.

Este exact opusul modelului în care un copil de 9 ani are cinci antrenamente specifice pe săptămână, preparator individual, turnee în fiecare weekend și impresia că joacă deja pentru următorul contract.

6. Au păstrat accesul local la performanță

Povestea lui Haaland este importantă și pentru că el nu a trebuit să fie mutat la 10 ani într-o academie gigantică. A crescut la Bryne, într-o comunitate mică, unde antrenorii și școala au contribuit la dezvoltarea lui ca sportiv și ca persoană. Un mediu stabil, fără cult exagerat al vedetei și cu o legătură puternică între club, familie, școală și comunitate.

Un sistem național bun nu obligă toate talentele să migreze foarte devreme către două-trei centre. El face posibil ca un copil dintr-un oraș mic să fie văzut, urmărit și integrat progresiv în traseul de performanță. Aici intervine din nou Landslagsskolen: talentul este identificat local, dezvoltat în mediul său și conectat treptat cu nivelurile superioare.

7. Au acceptat că marile rezultate vin târziu

Norvegia a lipsit multă vreme de la turneele finale, deși producea deja individualități importante. Federația nu a abandonat însă direcția pentru că prima generație nu a livrat imediat calificarea.

Programul lansat în 2015 începe să-și arate roadele mature după aproximativ un deceniu. Această cronologie este esențială: reforma reală în fotbal nu se măsoară după două campanii de calificare, ci după numărul și nivelul jucătorilor formați într-un ciclu de 10-12 ani. UEFA prezintă revenirea Norvegiei la Cupa Mondială ca rezultat al unei construcții sistemice, nu ca efect al unei singure generații norocoase.

8. Au produs o identitate de joc potrivită jucătorilor lor

Norvegia actuală nu este doar o echipă care aruncă mingi spre Haaland. Sub Stale Solbakken a dezvoltat un joc rapid, flexibil, capabil să construiască, să atace spațiile și să schimbe ritmul. Este evidentă tranziția de la imaginea vechii echipe fizice și directe la una cu jucători tehnici precum Odegaard, Nusa, Bobb și Schjelderup, conectați cu un atacant excepțional.

Analizele tactice subliniază câteva caracteristici clare pentru toate echipele naționale ale Norvegiei:

construcția răbdătoare;

capacitatea conducătorilor de joc de a primi între linii;

extremele care atacă unu contra unu;

flexibilitatea pozițională;

serviciul variat pentru Haaland, prin centrări, pase verticale și tranziții.

Așadar, federația nu a impus un stil abstract. A creat un cadru, iar selecționerul l-a adaptat profilului generației.

9. Au avut stabilitate la nivelul conducerii tehnice

Stale Solbakken a avut timp să construiască. Cu el la timonă din 2020, Norvegia a ratat atât prezența la Mondialul din 2022 (a terminat grupa de calificare pe locul 3 după Olanda și Turcia), cât și calificarea la Euro 2024 (tot a treia în grupă după Spania și Scoția). Așadar, rezultatele nu au fost liniar ascendente, iar generația a ratat inițial obiective importante, dar direcția nu a fost schimbată după fiecare eșec.

Calificarea la pas și parcusul la acest Mondial au confirmat însă validarea unei echipe construite în aproximativ cinci ani, nu rezultatul unei inspirații de moment. Schimbările tactice, selecția și modul în care au fost integrate noile piese în angrenaj, în special jucătorii de margine, au avut continuitate.

Stabilitatea nu înseamnă păstrarea oricărui selecționer indiferent de rezultate. Dar evaluarea lui în raport cu proiectul, nu doar cu tabela ultimului meci, îl poate ține în funcție, chiar dacă pe parcurs apare și eșecul.

10. Au așteptat apariția liderilor, dar nu au construit totul în jurul lor

Haaland și Odegaard sunt excepționali. Fără ei, probabil Norvegia nu ar avea același plafon. Dar acest Mondial ne-a arătat că echipa nu mai este dependentă exclusiv de două nume. Nusa, Bobb, Schjelderup, Sorloth, Berge, Berg și ceilalți formează un lot cu roluri clare și capacitate de adaptare.

Haaland reprezintă eficiența și agresivitatea ofensivă. Odegaard oferă control, creativitate și leadership. În jurul lor există însă o generație crescută într-un sistem comun. Acesta este semnul că vorbim despre un model: o națiune mică nu produce doar doi jucători mari, ci suficiente piese pentru a-i pune în valoare.

Ce nu trebuie idealizat

Norvegia a beneficiat și de o generație excepțională. Nu orice reformă produce automat un Haaland sau un Odegaard. De asemenea, resursele publice, nivelul de trai, infrastructura și cultura sportivă multisport nu pot fi copiate mecanic.

Dar acestea nu anulează proiectul. Dimpotrivă, demonstrează că o țară cu populație mică trebuie să-și folosească inteligent fiecare copil care intră în sport. Norvegia nu își permite să piardă mii de jucători la 12-14 ani din cauza presiunii, selecției greșite sau lipsei antrenorilor pregătiți.

Concluzia

Norvegienii nu au început prin a spune: „Trebuie să ne calificăm la Mondial”. Au început prin a spune: „Trebuie să avem mai mulți copii care joacă, mai mulți antrenori care știu să-i dezvolte și un drum comun de la clubul local până la echipa națională”. Naționala a venit la sfârșitul procesului. Aceasta este diferența dintre o campanie și un plan de țară. Campania caută calificarea următoare. Planul construiește jucătorii care vor face calificarea inevitabilă. Și, în final, o națiune fericită!