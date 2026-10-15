Andrei Vochin se înclină în fața lui Cicâldău: „Chiar dacă Assad a marcat pentru Craiova, Cic e omul meciului cu Getafe”

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Alexandru Cicâldău, mijlocașul Universității Craiova, a arătat potențial european într-un meci cu o reprezentantă a unui campionat din TOP 5. El a recuperat în zona mediană ca un mijlocaș defensive și a oferit cele mai multe pase în ultima treime, ca un adevărat play-maker în cele 85 de minute jucate.

Analiza lui Andrei Vochin după U Craiova – Getafe 1-1

Cu 20,6 milioane de euro cotă de piață, Dacă Baiaram, Screciu și Băluță s-ar fi ridicat la nivelul mediu al echipei acum am fi numărat 3 puncte în clasamentul Universității.

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L. POPESCU – 7. Om de bază în jocul de picior pe parcursul unui meci în care n-a avut mult de apărat. O intervenție fabuloasă în minutul 77, când a blocat un gol ca și făcut, dar fără șansă și fără vină la ghiuleaua lui Gudelj.

ROMANCIUK – 6. A fost liderul apărării, dar mai mult mental, prin organizarea colegilor decât în rezolvarea duelurilor. A avut șansa de a marca în final, dar șutul lui a fost blocat.

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STEFANOVICI – 7. Jupânul duelurilor, a făcut cel mai bun joc de când e la Craiova. A câștigat 5 din 6 dueluri defensive, cel mai bun procentaj dintre fundași.

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SCRECIU – 5. Multă dorință, dar și multe erori. Cel mai nesigur din trioul defensiv, cu destule mingi pierdute în propria treime. Plus o văicăreală aiurea în prima repriză, pentru care a fost ținut în afara terenului un minut, timp în care spaniolii au create o fază extrem de periculoasă pe centru. O eroare de -a lui a fost reparată de Romanciuk cu prețul unui cartonaș galben luat în prima repriză.

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Alex Cicâldău, omul meciului U Craiova – Getafe 1-1 în opinia lui Andrei Vochin

TELES – 6. A încercat să-i țină locul lui Mora. Bun în agresivitate, mai puțin prezent în ultima treime decât costaricanul. Ar fi luat notă mai mare dacă nu ar fi retrimis neinspirat în careu o minge simplă la faza golulu egalizator.

BĂLUȚĂ – 5. Compensează prin inteligență în joc lipsa acută de viteză. Dar efortul pare minimalist. Nu poți să-i dai mingea decât la picior, orice pas pe poziție viitoare punîndu-l la o muncă de Sisif. Cu trecerea timpului s-a tras pre propriul careu ceea ce a dăunat întregii echipe.

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LAMEIRA – 6. Lipsa de ritm de joc s-a văzut mai ales în prima parte a meciului, când a greșit câteva pase, neobișnuit pentru el. A compensate prin agresivitate și dorință. Până în minutul 75, când au apărut crampele.

BANCU – 6. Implicat în joc, activ, a împins jocul din partea stângă, dar n-a avut un partener pe bandă care să-I potențeze jocul. În defensive însă ajutorul lui Baiaram i-a fost de folos.

CICÂLDĂU – 8. Omul meciului. Curajos, implicat și înzestrat cu armele jocului de atac, ”Cic” a fost stăpânul de la mijlocul terenului. I-a dat” joker jos” lui Assad în prima repriză și a recuperate și i-a pasat aceluiași jucător la faza golului. A ținut un ritm excelent timp de o oră, prestație europeană cu adevărat, după care s-a stins ușor. Poate că dacă era schimbat puțin mai repede nu se mai găsea în situația de a nu avea o reacție defensive care să fi blocat șutul egalizator al lui Gudelj.

Assad, omul cu golul în meciurile importante

AL HAMLAWI – 8. A avut marea șansă a primei reprize, în minutul 30, la excelenta lansare a lui Cicâldău. Când ratezi singur cu portarul într-o repriză cu XG subunitar poți deveni din potențial erou vinovatul de serviciu. Numai că iar palestinianul a arătat-o încă o data cu reușita de vârf cu killerinstinct din minutul 59.

BAIARAM – 5. Super low profile. În prima repriză a jucat mingea mai rar ca portarul Popescu (16 atingeri față de 17 ale goalkeeperului), n-a trecut de niciun adversar (0 dueluri castigate din 4 încercări), n-a dat decât pase înapoi și n-a migrat din bandă în centru decât o data, în minutul 40. A făcut doar faza defensivă prin poziționare, dar și aia fără agresivitate. Parcă a ținut morțiș să nu se vadă pe teren 70 de minute. Și chiar i-a ieșit.

MATEI – 6 . A intrat în locul lui Baiaram și la prima fază a scos un cartonaș galben la o fază când a atacat direct spațiul din fața sa. În cele 23 de minute jucate a lăsat urme pe teren, a apucat să și șuteze la poartă. Mai util ca Baiaram.

CREȚU – 5. L-a înlocuit pe Lameira în minutul 75, dar n-a apucat să intre în ritmul meciului pentru a-și impinge echipa mai departe de propria poartă. Când a făcut-o, spre final, era deja 1-1.

ELISOR – 5. 15 minute plus prelungirile nu i-au fost suficiente pentru a-l putea concura pe Assad.

BĂSCEANU. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat