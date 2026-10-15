Sport

Andrei Vochin se înclină în fața lui Cicâldău: „Chiar dacă Assad a marcat pentru Craiova, Cic e omul meciului cu Getafe”

Andrei Vochin
15.10.2026 | 22:41
Andrei Vochin se inclina in fata lui Cicaldau Chiar daca Assad a marcat pentru Craiova Cic e omul meciului cu Getafe
opiniile fanatik
Andrei Vochin, analiză om cu om a jucătorilor Craiovei în meciul cu Getafe. Foto: colaj Fanatik
Chiar dacă Assad al Hamlawi a marcat unicul gol al Craiovei contra lui Getafe, Andrei Vochin l-a ales pe Alex Cicâldău omul meciului. Cum a caracterizat evoluția jucătorilor olteni.
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Alexandru Cicâldău, mijlocașul Universității Craiova, a arătat potențial european într-un meci cu o reprezentantă a unui campionat din TOP 5. El a recuperat în zona mediană ca un mijlocaș defensive și a oferit cele mai multe pase în ultima treime, ca un adevărat play-maker în cele 85 de minute jucate.

Analiza lui Andrei Vochin după U Craiova – Getafe 1-1

Campioana României a jucat de la egal la egal cu un adversar cotat în primul 11 cu o valoare dublă pe transfermarkt. Cu 20,6 milioane de euro cotă de piață, Craiova fost la 10 minute de o victorie uriașă în fața unei echipe de aproape 43 de milioane. Dacă Baiaram, Screciu și Băluță s-ar fi ridicat la nivelul mediu al echipei acum am fi numărat 3 puncte în clasamentul Universității.

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L. POPESCU – 7. Om de bază în jocul de picior pe parcursul unui meci în care n-a avut mult de apărat. O intervenție fabuloasă în minutul 77, când a blocat un gol ca și făcut, dar fără șansă și fără vină la ghiuleaua lui Gudelj.

ROMANCIUK – 6. A fost liderul apărării, dar mai mult mental, prin organizarea colegilor decât în rezolvarea duelurilor. A avut șansa de a marca în final, dar șutul lui a fost blocat.

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STEFANOVICI – 7. Jupânul duelurilor, a făcut cel mai bun joc de când e la Craiova. A câștigat 5 din 6 dueluri defensive, cel mai bun procentaj dintre fundași.

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SCRECIU – 5. Multă dorință, dar și multe erori. Cel mai nesigur din trioul defensiv, cu destule mingi pierdute în propria treime. Plus o văicăreală aiurea în prima repriză, pentru care a fost ținut în afara terenului un minut, timp în care spaniolii au create o fază extrem de periculoasă pe centru. O eroare de -a lui a fost reparată de Romanciuk cu prețul unui cartonaș galben luat în prima repriză.

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Alex Cicâldău, omul meciului U Craiova – Getafe 1-1 în opinia lui Andrei Vochin

TELES – 6. A încercat să-i țină locul lui Mora. Bun în agresivitate, mai puțin prezent în ultima treime decât costaricanul. Ar fi luat notă mai mare dacă nu ar fi retrimis neinspirat în careu o minge simplă la faza golulu egalizator.

BĂLUȚĂ – 5. Compensează prin inteligență în joc lipsa acută de viteză. Dar efortul pare minimalist. Nu poți să-i dai mingea decât la picior, orice pas pe poziție viitoare punîndu-l la o muncă de Sisif. Cu trecerea timpului s-a tras pre propriul careu ceea ce a dăunat întregii echipe.

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LAMEIRA – 6. Lipsa de ritm de joc s-a văzut mai ales în prima parte a meciului, când a greșit câteva pase, neobișnuit pentru el. A compensate prin agresivitate și dorință. Până în minutul 75, când au apărut crampele.

BANCU – 6. Implicat în joc, activ, a împins jocul din partea stângă, dar n-a avut un partener pe bandă care să-I potențeze jocul. În defensive însă ajutorul lui Baiaram i-a fost de folos.

CICÂLDĂU – 8. Omul meciului. Curajos, implicat și înzestrat cu armele jocului de atac, ”Cic” a fost stăpânul de la mijlocul terenului. I-a dat” joker jos” lui Assad în prima repriză și a recuperate și i-a pasat aceluiași jucător la faza golului. A ținut un ritm excelent timp de o oră, prestație europeană cu adevărat, după care s-a stins ușor. Poate că dacă era schimbat puțin mai repede nu se mai găsea în situația de a nu avea o reacție defensive care să fi blocat șutul egalizator al lui Gudelj.

Assad, omul cu golul în meciurile importante

AL HAMLAWI – 8. A avut marea șansă a primei reprize, în minutul 30, la excelenta lansare a lui Cicâldău. Când ratezi singur cu portarul într-o repriză cu XG subunitar poți deveni din potențial erou vinovatul de serviciu. Numai că Assad e omul cu golul în meciurile importante, iar palestinianul a arătat-o încă o data cu reușita de vârf cu killerinstinct din minutul 59.

BAIARAM – 5. Super low profile. În prima repriză a jucat mingea mai rar ca portarul Popescu (16 atingeri față de 17 ale goalkeeperului), n-a trecut de niciun adversar (0 dueluri castigate din 4 încercări), n-a dat decât pase înapoi și n-a migrat din bandă în centru decât o data, în minutul 40. A făcut doar faza defensivă prin poziționare, dar și aia fără agresivitate. Parcă a ținut morțiș să nu se vadă pe teren 70 de minute. Și chiar i-a ieșit.

MATEI – 6 . A intrat în locul lui Baiaram și la prima fază a scos un cartonaș galben la o fază când a atacat direct spațiul din fața sa. În cele 23 de minute jucate a lăsat urme pe teren, a apucat să și șuteze la poartă. Mai util ca Baiaram.

CREȚU – 5. L-a înlocuit pe Lameira în minutul 75, dar n-a apucat să intre în ritmul meciului pentru a-și impinge echipa mai departe de propria poartă. Când a făcut-o, spre final, era deja 1-1.

ELISOR –  5. 15 minute plus prelungirile nu i-au fost suficiente pentru a-l putea concura pe Assad.

BĂSCEANU. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat

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Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
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