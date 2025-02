Andrei Vochin și inegalitatea zilelor libere ale echipelor din SuperLiga: „Craiova are dreptate, CFR nu! Dar ambele caută alibiuri”

În vreme ce pentru echipele cu ștaif din fotbalul mare e o normalitate să joace de 3 ori pe săptămână, la noi o „intermediară” a pus SuperLiga pe jar.

Andrei Vochin calculează zilele libere ale echipelor din SuperLiga. Cine a fost dezavantajat și cine nu are voie să se plângă

„Suntem dezavantajați cu programările! S-ar putea să supăr, dar asta e realitatea”, Avea doar două zile de pauză după derbyul cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Auzindu-l, „Asta-i lipsă de respect! Programarea mi se pare stranie și, dacă văd că domnul Petrescu se plânge, spun și eu că nu doar CFR e dezavantajată. Avem doar două zile între meciuri, în timp ce alte echipe au câte patru sau cinci. După aceea, jucăm din nou sâmbătă, la Galați. În șapte zile, noi jucăm trei meciuri, două dintre ele în deplasare. Respectăm programul, dar trebuie să primim și noi respect”.

Vineri a fost o nouă zi de contestare a grilei pe la posturile TV. „Suntem fraierii de serviciu! Dar, asta este”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul Botoșaniului la finalul partidei cu Dinamo. „Cred că am avut cel mai greu program. Am jucat, apoi pauză, la două zile iar un joc, apoi pauză și la două zile iar un joc”.

ADVERTISEMENT

În fine, „Suntem singura echipă din România care jucăm, în această intermediară, cu o zi în minus față de adversar! Noi avem, dacă am nota cu +1, când ai o zi în plus față de adversar, cu 0, când ești la același nivel cu adversarul, și -1, când ai o zi în minus, U Cluj are +2, FCSB și CFR au +1, Dinamo are 0, iar Universitatea Craiova are -2. Este inuman!”.

Ce implică o programare de meciuri

Programările etapelor nu sunt chestiuni foarte simplu de realizat, desi, poate, pentru cei mai mulți ar părea o formalitate. Sunt destule „if”-uri de care trebuie să ții cont. Unele sunt de ordin sportiv, precum regulamentul general care cere un minim de ore de odihnă sau o competiție superioară, ca , acolo unde, din fericire avem încă o echipă.

ADVERTISEMENT

Apoi, în fiecare weekend, deținătorul de drepturi trebuie să slalomeze printer meciurile din La Liga sau 1.Bundesliga, ale căror ore și zile vin servite. După care intră în scenă componenta tehnică, legată de numărul carelor de transmisie, care trebuie să se deplaseze dintr-un oraș în altul, precum și cel al vehiculelor mobile care însoțesc dispozitivele VAR.

Asta ca să nu mai amintim de telefoanele de rugăminți ale fiecărui club, care, din varii motive, ar vrea o zi și o oră anume pentru programare. Să nu râdeți, dar, uneori, solicitările au avut și motivații extrafotbalistice, cum ar fi, spre exemplu, programarea vreunei nunți sau a vreunui botez, că, deh!, oameni suntem!

ADVERTISEMENT

De regulă, oamenii își văd doar propriul interes, nu întreg tabloul. Și funcționează după principiul, „Nu mă ajuți o dată, nu m-ai ajutat niciodată!”. Simpatic e că nemulțumirea e strigată tot prin canalele televiziunilor care ar fi făcut „nedreptatea”. Alea de scot din buzunar, anual, 30 de milioane de euro, bani care, pentru mulți, reprezintă parte însemnată din buget!

Cifrele, pe post de judecător

În cazul de față, Craiova și Botoșaniul au dreptate. Din inegalitățile rezultate ca urmare a multiplelor condiții de îndeplinit, Universitatea și FC au motive de „denunț”, dar același lucru ar trebui să reclame și Petrolul, de exemplu. Nu același lucru s-ar putea spune despre CFR sau Rapid.

Cifrele sunt enervante de foarte multe ori, pentru că ele au menirea să schimbe impresii. Ca să mai estompez din bocete, am pornit la niște calcule simple. Etapele 24, 25 și 26 au început de vineri, 31 ianuarie și se vor încheia luni, 10 februarie. 11 zile consecutive în care s-a jucat în SuperLiga, timp în care echipele au avut mai multe sau mai puține zile de odihnă. Iată mai jos care este situația pentru echipele din zona play-off, respectiv play-out (total și defalcate pe cele două perioade).

UTA, principala beneficiară a programărilor

Se observă cu ochiul liber că, de departe, campioana programărilor la această intermediară este UTA. Evident că vocalul ei antrenor Mircea Rednic nu a apărut cu nicio declarație de această dată. Asta chiar ar fi fost breaking news! Botoșianiul a fost „cenușăreasa” play-out-ului și s-a făcut auzit prin vocea lui Leo Grozavu. Deși a fost în aceeași situație, Petrolul n-a bocit.

Universitatea, 3 victorii din 3 cu cea mai mica pauză

Mai sus, la play-off, Craiova a avut dreptate. Echipele din Cluj au fost singurele care au beneficiat de mai multe zile, dar tânguirile lui Dan Petrescu nu mai surprind de mult. Universitatea însă a tras bățul scurt. Semn că nemulțumirea n-a fost justificată, ci, cel mult, putea juca doar rol de alibi. Cu o zi în plus sau în minus, dacă ești fotbalist și dacă ai o echipă, n-ai nevoie de bocitoare. Intri, bați și te sui pe primul loc!