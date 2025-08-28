Sport

Andrei Vochin spune ce înseamnă pentru Oltenia calificarea în Conference League: „U Craiova: Două poze și 10 lei, legitimația de Europa!”

Andrei Vochin a scris în FANATIK despre ce înseamnă pentru întreaga suflare din Oltenia calificarea Universității Craiova în Conference League
Andrei Vochin
28.08.2025 | 22:46
Andrei Vochin spune ce inseamna pentru Oltenia calificarea in Conference League U Craiova Doua poze si 10 lei legitimatia de Europa
opiniile fanatik
Fotbaliștii Universității Craiova bucurându-se pentru calificarea în Conference League Foto: Sport Pictures

Pe vremuri, nu îți trebuia mai mult. Erai pe un teren de zgură sau praf bătătorit, în pantofi sport second-hand și cu gleznele strânse în șireturi refolosite. Dacă aveai noroc și inimă, ieșeai în față. Cineva te remarca. „Bă, puștiul ăsta are ceva”. Și gata: erai legitimat. „Mâine, să vii cu două poze tip buletin și 10 lei!”, erau cuvintele magice ale reușitei. Primeai un carnetel cartonat, o ștampilă și un vis. Nu conta că alergai după o minge spartă sau că te spălai cu furtunul la final de antrenament. Tu erai fotbalist. De-acolo pornea totul.

ADVERTISEMENT

Asta este, de aseară, Craiova. Din seara magică în care Universitatea a eliminat Bașakșehir, Craiova este aidoma poveștii copilului cu două poze și 10 lei. Este o echipă mare, care s-a legitimat, în sfârșit, în Europa. Nu doar prin calificare, ci prin demnitate, prin curaj, prin ceva ce banii turcilor nu pot cumpăra: spirit.

Oltenia nu se explică. Se simte.

Craiova fotbalistică nu e doar o echipă. E o stare. Un zbucium. O încordare perpetuă între extaz și agonie, între „suntem cei mai buni” și „nu merităm nimic”. E acel gol în prelungiri care sparge liniștea în cartierele Craiovei, de la Brazda lui Novac până în bariera Vâlcii. E bătrânul care își aprinde a treia țigară de nervi, în timp ce comentează „ce pase greșim, mă!”, dar nu ratează niciun meci. E copilul care strigă „Știința, Știința!” în fața televizorului, cu gura plină de semințe. E toată o generație care a crescut cu Balaci în suflet și cu Țicleanu și Geolgău pe pereți, dar care începe, timid, să-i pună pe Bancu și pe Baiaram alături de ei.

ADVERTISEMENT

A fost nevoie de sânge proaspăt, de o echipă care a înțeles că fotbalul nu e doar talent, ci și caracter. Că nu joci doar cu glezna, ci și cu inima. Că în fața unei echipe ca Bașakșehir, care îți poate cumpăra toată infrastructura cu bugetul ei anual, tu trebuie să vii cu altceva. Cu ambiție. Cu demnitate. Cu acel „nu ne lăsăm” pe care doar un oltean crescut în curtea școlii îl are în ADN.

Victoria cu turcii nu e doar o calificare. E o legitimare. E momentul în care Europa nu mai spune „Craiova, fosta semifinalistă de acum 40 de ani din România”, ci „Craiova, echipă de luat în serios acum”. Nu prin spectacolul cu artificii, ci prin munca tăcută din vestiar, prin coeziunea de grup, prin eforturile unui staff care știe că nu are voie să piardă pentru că poartă pe umeri un oraș care se trezește și adoarme cu gândul la fotbal.

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19

Certificatul de maturitate

Eliminarea Bașakșehirului înseamnă mai mult decât o dublă europeană. E certificatul de maturitate al unei echipe care a crescut sub presiunea propriilor vise. Care a fost comparată ani la rând cu Craiova Maxima, care a fost pusă sub lupa exigenței în fiecare meci acasă, care a fost lăudată pentru stil, dar criticată pentru rezultate. Acum are și stil. Și rezultate. Și, mai ales, respect.

ADVERTISEMENT
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă...
Digisport.ro
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”

Și nu, nu vorbim de un miracol. Nu e o noapte de excepție. E rodul unei construcții lente, dureroase pe alocuri, plină de greșeli și de umori, de frustrări și de senzația că are mereu cineva ceva cu tine. E momentul în care o echipă dintr-un oraș de suflet, cu nerv, cu patimă, ajunge la masa bogaților și nu se simte stingheră. Nu tremură. Nu se ascunde. Dimpotrivă – vrea mai mult.

Craiova merită. Și Oltenia la fel.

Merită să spui că ai fost acolo. Că ai strigat în noapte, că ai trăit cu mâna pe inimă, că ai crezut. Merită fiecare copil care visează în spatele blocului să ajungă fotbalist. Merită bătrânii care povestesc încă despre Fiorentina sau Benfica cu lacrimi în ochi. Merită toți.

ADVERTISEMENT

Craiova s-a legitimat în Europa. A făcut-o cu suflet și cu patimă. Cu acel ceva ce nu se învață, nu se antrenează și nu se poate copia: freamătul de Oltenie.

Cristi Coste scrie din Bănie despre 5 momente care au decis Craiova –...
Fanatik
Cristi Coste scrie din Bănie despre 5 momente care au decis Craiova – Bașakșehir 3-1: ce frumoasă e bucuria la olteni!
Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1, live video în manșa retur din play-off-ul...
Fanatik
Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1, live video în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Oltenii, calificare istorică în cupele europene
Laura Vicol, prezentă la FCSB – Aberdeen. Gestul surprinzător făcut față de Marian...
Fanatik
Laura Vicol, prezentă la FCSB – Aberdeen. Gestul surprinzător făcut față de Marian Ceaușescu. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
Parteneri
Marian Ceaușescu l-a sunat pe Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Aberdeen:...
iamsport.ro
Marian Ceaușescu l-a sunat pe Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Aberdeen: 'Bună seara, domnule Gigi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!