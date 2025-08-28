Andrei Vochin spune ce înseamnă pentru Oltenia calificarea în Conference League: „U Craiova: Două poze și 10 lei, legitimația de Europa!”

Pe vremuri, nu îți trebuia mai mult. Erai pe un teren de zgură sau praf bătătorit, în pantofi sport second-hand și cu gleznele strânse în șireturi refolosite. Dacă aveai noroc și inimă, ieșeai în față. Cineva te remarca. „Bă, puștiul ăsta are ceva”. Și gata: erai legitimat. „Mâine, să vii cu două poze tip buletin și 10 lei!”, erau cuvintele magice ale reușitei. Primeai un carnetel cartonat, o ștampilă și un vis. Nu conta că alergai după o minge spartă sau că te spălai cu furtunul la final de antrenament. Tu erai fotbalist. De-acolo pornea totul.

Asta este, de aseară, Craiova. Din seara magică în care , Craiova este aidoma poveștii copilului cu două poze și 10 lei. Este o echipă mare, care s-a legitimat, în sfârșit, în Europa. Nu doar prin calificare, ci prin demnitate, prin curaj, prin ceva ce banii turcilor nu pot cumpăra: spirit.

Oltenia nu se explică. Se simte.

Craiova fotbalistică nu e doar o echipă. E o stare. Un zbucium. O încordare perpetuă între extaz și agonie, între „suntem cei mai buni” și „nu merităm nimic”. E acel gol în prelungiri care sparge liniștea în cartierele Craiovei, de la Brazda lui Novac până în bariera Vâlcii. E bătrânul care își aprinde a treia țigară de nervi, în timp ce comentează „ce pase greșim, mă!”, dar nu ratează niciun meci. E copilul care strigă „Știința, Știința!” în fața televizorului, cu gura plină de semințe. E toată o generație care a crescut cu Balaci în suflet și cu Țicleanu și Geolgău pe pereți, dar care începe, timid, să-i pună pe Bancu și pe Baiaram alături de ei.

A fost nevoie de sânge proaspăt, de o echipă care a înțeles că fotbalul nu e doar talent, ci și caracter. Că nu joci doar cu glezna, ci și cu inima. Că în fața unei echipe ca Bașakșehir, care îți poate cumpăra toată infrastructura cu bugetul ei anual, tu trebuie să vii cu altceva. Cu ambiție. Cu demnitate. Cu acel „nu ne lăsăm” pe care doar un oltean crescut în curtea școlii îl are în ADN.

. E o legitimare. E momentul în care Europa nu mai spune „Craiova, fosta semifinalistă de acum 40 de ani din România”, ci „Craiova, echipă de luat în serios acum”. Nu prin spectacolul cu artificii, ci prin munca tăcută din vestiar, prin coeziunea de grup, prin eforturile unui staff care știe că nu are voie să piardă pentru că poartă pe umeri un oraș care se trezește și adoarme cu gândul la fotbal.

Certificatul de maturitate

Eliminarea Bașakșehirului înseamnă mai mult decât o dublă europeană. E certificatul de maturitate al unei echipe care a crescut sub presiunea propriilor vise. Care a fost comparată ani la rând cu Craiova Maxima, care a fost pusă sub lupa exigenței în fiecare meci acasă, care a fost lăudată pentru stil, dar criticată pentru rezultate. Acum are și stil. Și rezultate. Și, mai ales, respect.

Și nu, nu vorbim de un miracol. Nu e o noapte de excepție. E rodul unei construcții lente, dureroase pe alocuri, plină de greșeli și de umori, de frustrări și de senzația că are mereu cineva ceva cu tine. E momentul în care o echipă dintr-un oraș de suflet, cu nerv, cu patimă, ajunge la masa bogaților și nu se simte stingheră. Nu tremură. Nu se ascunde. Dimpotrivă – vrea mai mult.

Craiova merită. Și Oltenia la fel.

Merită să spui că ai fost acolo. Că ai strigat în noapte, că ai trăit cu mâna pe inimă, că ai crezut. Merită fiecare copil care visează în spatele blocului să ajungă fotbalist. Merită bătrânii care povestesc încă despre Fiorentina sau Benfica cu lacrimi în ochi. Merită toți.

Craiova s-a legitimat în Europa. A făcut-o cu suflet și cu patimă. Cu acel ceva ce nu se învață, nu se antrenează și nu se poate copia: freamătul de Oltenie.