Andrei Vochin spune povestea fabuloasă a puștiului care a marcat în poarta lui PSG: „SuperCupa a născut o nouă stea: Brian Madjo. Copilul pentru care Aston Villa s-a judecat cu FIFA”

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Uneori, un gol valorează mai mult decât unu pe tabela de marcaj. Chiar dacă el e marcat în primul meci de trofeu al sezonului: SuperCupa Europei. Pentru Brian Madjo, golul înscris în tricoul lui Aston Villa în fața campioanei continentale en-titre, Paris Saint-Germain, înseamnă capătul provizoriu al unei povești care, la numai 17 ani, conține deja trei țări, trei naționale posibile, Ligue 1, Premier League, FIFA și Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Și sunt sigur după ce am văzut aseară la Salzburg, că povestea adevărată abia începe.

Povestea fabuloasă a puștiului Brian Madjo, care a marcat în poarta lui PSG, spusă de Andrei Vochin

Brian Djomeni Madjo s-a născut pe 12 ianuarie 2009, la Enfield, Londra. Are 1,93 metri și este fiul lui Guy Madjo, fost atacant camerunez. Are și un frate geamăn, Bradley, trecut prin academia lui Metz. Brian s-a născut englez, a crescut în Luxemburg și s-a format fotbalistic între Marisca Mersch, Racing Union Luxembourg și Metz.

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La Metz a ars etapele cu viteza cu care astăzi atacă spațiul din spatele fundașilor. În august 2025, la numai 16 ani, a debutat în Ligue 1 și a devenit primul fotbalist născut în 2009 titular într-un meci din Top 5 campionate ale Europei. Până la plecarea din Franța a strâns cinci apariții în Ligue 1

Mai spectaculoasă este povestea lui internațională. A ajuns la numai 16 ani până la naționala mare a Luxemburgului și a strâns trei selecții. Apoi a ales Anglia, pentru care joacă la U17. Astăzi are 9 meciuri și 4 goluri pentru englezii U17 și, prin originile familiei, este eligibil și pentru Camerun, Aston Villa a văzut probabil toate acestea înaintea celorlalți. În ianuarie l-a luat de la Metz pentru o sumă relatată în presa internațională de aproximativ 10 milioane de lire sterline. Zece milioane pentru un copil care tocmai împlinise 17 ani!!!

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Motivul incredibil pentru care FIFA a vrut să blocheze transferul lui Brian Madjo la Aston Villa

Numai că aici începe filmul. din cauza regulilor privind transferurile internaționale ale minorilor. Situația avea ceva absurd în ea: un copil născut la Londra și cetățean britanic nu putea fi legitimat de un club englez pentru că venea din Franța, după ce crescuse în Luxemburg. Villa n-a acceptat verdictul. A mers la TAS. Și a câștigat. Pe 4 august, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a dat dreptate clubului, iar Madjo a primit dreptul de a fi înregistrat pentru meciurile oficiale. Colegul și căpitanul celor de la Villa, John McGinn, a ironizat imediat întreaga poveste: „English player allowed to play in England”, nu mai are nevoie nici de traducere, nici de explicații

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Aston Villa nu se luptase însă cu FIFA pentru un puști oarecare. În presezon, Madjo marcase deja patru goluri, inclusiv o „dublă” cu Walsall. La 17 ani are fizicul unui atacant matur, dar și mobilitatea necesară fotbalului modern. Nu este doar un număr 9 care așteaptă centrări. Poate ataca profunzimea, poate folosi corpul și poate juca în mai multe poziții ale liniei offensive. acum un deceniu și jumătate.

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Poate că aici se ascunde adevărata lecție a poveștii. Noi încă ne întrebăm dacă un fotbalist de 20 de ani este pregătit să joace. Alții investesc 10 milioane de lire într-unul de 17. Noi îi protejăm pe tineri de presiunea seniorilor. Metz l-a aruncat pe Madjo în Ligue 1 la 16 ani, Luxemburg l-a chemat la naționala mare, iar Aston Villa s-a dus până la TAS ca să nu piardă un an din dezvoltarea lui.

Aston Villa, efort uriaș pentru a-l semna pe Brian Madjo. Lecție de scouting

Nu știm dacă Brian Madjo va deveni un mare atacant. La 17 ani, nimeni serios nu poate garanta asta. Știm însă altceva. Aston Villa a considerat că merită să plătească 10 milioane pentru talentul lui, să se lupte cu FIFA pentru dreptul lui de a juca și să-i deschidă ușa fotbalului mare înainte să devină major. Iar acum copilul a început să marcheze. Uneori, scoutingul înseamnă să găsești un jucător bun. Alteori înseamnă să-l găsești înainte ca toată lumea să afle că este bun. A doua variantă face diferența dintre cluburile care cumpără valoare și cele care o produc.