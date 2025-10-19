Sport

Andrei Vochin știe cum Rapid a învins-o pe Dinamo în inferioritate numerică: „Nu toate victoriile spun adevărul meciului”

Andrei Vochin a analizat în FANATIK modul în care Rapid a reușit să o învingă pe Dinamo, 2-0, în derby-ul de pe Arena Națională
Andrei Vochin
20.10.2025 | 00:20
Andrei Vochin stie cum Rapid a invinso pe Dinamo in inferioritate numerica Nu toate victoriile spun adevarul meciului
opiniile fanatik
Cristian Marian Manea marchează un gol în poarta lui Devis Rogers Epassy Mboka de langa Danniel Charles Armstrong si Vhakka Eddy Stelh Gnahore in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si Rapid Bucuresti, din cadrul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 19 octombrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Dinamo – Rapid 0-2. Cu mingea pe gânduri

Rapid a câștigat aseară cu 2-0 pe Arena Națională, dar, dacă nu ai văzut meciul și te uiți doar la scor, ai putea fi tentat să crezi că victoria a fost clară, așezată, muncită și, poate, chiar firească. Realitatea din teren a fost însă alta. Poate nu una de întors rezultatul, dar sigur una care a scos la iveală câteva adevăruri ascunse în spatele unui simplu 0-2.

Datele avansate, de care încă multă lume se ferește în România ca dracul de tămâie, spun ceva ce ochiul liber simțea, dar nu putea cuantifica: Dinamo a fost echipa mai periculoasă. Indicele xG – expected goals – arată un 2,12 pentru Dinamo și doar 1,37 pentru Rapid. Și nu e o glumă. Dinamo a avut ocaziile mai clare, mai numeroase, mai aproape de poarta lui Aioanei. A avut o bară, a fost martora unei execuții salvatoare uluitoare a lui Koljic, de pe linia porții, a ratat prin Perica din 6 metri. Deși, pe hârtie, Dinamo era echipa mai puțin valoroasă.

  • 29,70 de milioane de euro e valoarea Rapidului pe Transfermarkt. Dinamo e aproape la jumătate, cu numai 15,55 milioane euro

Pe scurt, Rapid a fost eficientă, pragmatică, letală în rarele momente de dezechilibru. Și aici apare acel factor pe care fotbalul refuză să-l ignore: șansa. Norocul a jucat de partea Rapidului, într-un derby în care rezultatul final nu reflectă deloc tensiunea și echilibrul real al meciului.

Dar, dacă tot am ajuns la Rapid, e timpul să vorbim despre ceva ce nu e deloc întâmplător.

Apărările câștigă campionate. Iar Rapidul are una

La finalul etapei, Rapid se uită de sus, de pe primul loc, la egalitate de puncte cu surprinzătoarea FC Botoșani. Dar un detaliu face toată diferența și e extrem de important: Rapid are cea mai bună apărare din campionat. 9 goluri primite în 13 etape. Nouă! O cifră, în vreme ce toate celelalte competitoare au la pasivul golurilor deja numere.

Într-un sezon în care FCSB se luptă cu propria incoerență, CFR arată vlăguită, iar Universitatea Craiova pare mai preocupată de discursuri decât de consistență, Rapidul lui Costel Gâlcă construiește în liniște ceva ce poate duce departe: o echipă care știe să sufere, să închidă spațiile și să lovească atunci când are ocazia.

Rapidul de azi nu e o echipă strălucitoare, dar e una solidă. Nu joacă spectaculos, dar joacă eficient. Și are ceva ce nu se cumpără cu lozinci, ci se înfăptuiește prin muncă și sacrificiul fiecărui jucător: o defensivă organizată.

Dacă rămâne fidelă acestui ADN defensiv, Rapid are toate argumentele să se bată până la final. Pentru că, în fotbal, mai ales în campionate lungi, spectacolul îți produce aplauze, dar apărarea îți aduce titlul.

Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
