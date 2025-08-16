Andrei Vochin știe de ce sezonul acesta al Universității Craiova e cel mai valoros din „era Rotaru”: „Europa e cheia!”

În fotbal, punctele se adună în clasament, dar gloria se câștigă în Europa. nu doar prin prisma rezultatelor din SuperLiga – unde echipa e lider cu 13 puncte după 5 etape – ci mai ales prin impactul european, acolo unde performanțele devin cu adevărat relevante la scară largă.

Andrei Vochin, despre startul de sezon aproape perfect al Universității Craiova: „Adevărata măsură a valorii unei echipe românești se dă în Europa”

Privind cifrele reci, Craiova a mai fost într-o postură similară în sezonul 2020-2021. Atunci, cu Cristiano Bergodi pe bancă, oltenii câștigaseră chiar toate meciurile din primele 7 etape, acumulând 21 de puncte. Un start perfect. Dar cu un mare asterisc: fuseseră eliminați rușinos din Europa încă din primul tur preliminar de Lokomotiva Tbilisi. Acea înfrângere, cu 1-2 în Georgia, a șters cu buretele startul de campionat și a redus brusc entuziasmul general. Pentru că, în fotbalul românesc contemporan, performanța internă fără confirmare europeană e incompletă. E o notă bună la teză, dar cu lucrarea de bac picată.

În 2025, lucrurile stau altfel. Chiar dacă oltenii nu au reușit un maximum de puncte în campionat, prestația lor internațională rescrie narațiunea. Două tururi trecute în UEFA Conference League, în fața unor echipe cu tradiție precum FK Sarajevo și Spartak Trnava, sunt borne clare ale progresului și ale unei echipe care prinde contur european. Iar aceste borne sunt cele care rămân în memorie, în statistici, în arhive – și, mai ales, în sufletul suporterilor.

Pentru publicul larg, pentru microbiștii neutri, dar și pentru presa sportivă, Poți fi lider în SuperLigă, poți câștiga derby-uri interne, dar dacă te oprești din drumul european la primul obstacol modest, întreaga construcție devine șubredă. Percepția e neiertătoare. Dimpotrivă, un parcurs european convingător poate reseta chiar și o perioadă mai slabă în campionat. Pentru că – dar mai ales înseamnă validare.

„Performanțele interne îți aduc trofee în vitrină, dar performanțele europene îți aduc un loc în istorie”

Așa s-a întâmplat și în sezonul legendar 1982-1983. cu meciuri de referință împotriva Fiorentinei, lui Bordeaux, Kaiserslauternului și Benficăi. Nimeni nu-și mai amintește acum că în campionat a fost doar locul doi. Toată lumea își amintește, însă, după-amiezele lui Balaci, Geolgău, Țicleanu sau Negrilă.

Aceasta e diferența fundamentală: performanțele interne îți aduc trofee în vitrină, dar performanțele europene îți aduc un loc în istorie. Un trofeu câștigat în România e o reușită, fără îndoială, dar o calificare în grupele unei competiții europene sau o eliminare a unei echipe cu nume are un impact incomparabil mai mare asupra percepției generale. Europa este scena pe care fiecare echipă românească visează să urce nu doar pentru bani sau coeficient, ci pentru statut.

„Universitatea Craiova pare, în sfârșit, să-și fi găsit drumul cel bun”

De aceea, Pentru că echipa nu doar că a început bine în campionat, ci a reușit să confirme și în afara granițelor, acolo unde fotbalul românesc are cea mai mare nevoie de redresare. Dacă acest drum european va continua, atunci chiar și o eventuală clasare pe locul doi sau trei în SuperLigă nu va fi privită ca un eșec, în ciuda faptului că Bănia așteaptă un titlu de decenii, așa cum bunicii mei i-au așteptat pe americani. Din contră, ar putea fi văzută ca prețul corect plătit pentru a deveni relevant pe plan internațional.

În fotbal, ca și în viață, contează nu doar unde ești, ci și cu cine te compari. Iar dacă te poți compara, măcar pentru o seară, cu o echipă de calibru din Europa, atunci înseamnă că ești pe drumul cel bun. Iar Universitatea Craiova pare, în sfârșit, să fi găsit acel drum.