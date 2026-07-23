Andrei Vochin știe unde a greșit FCSB cu Auda: „Transfermarkt, MM și noaptea în care fotbalul i-a făcut dreptate… pe dos”

ADVERTISEMENT

Cu doar o seară înainte de , Mihai Stoica explica la Prima Sport de ce nu crede în cifrele Transfermarkt. Că evaluările sunt discutabile, că algoritmii nu joacă fotbal și că valoarea unui jucător nu poate fi redusă la o sumă afișată pe un site.

Cea mai urâtă reclamă împotriva FCSB sau Transfermarkt?

L-am ascultat. Nu i-am dat dreptate în sinea mea, dar nici nu mi-am imaginat că primul care îi va confirma teoria va fi chiar clubul pe care îl conduce. Pentru că, dacă Transfermarkt spune că FCSB valorează aproximativ 27 de milioane de euro, iar Auda puțin peste 5 milioane, atunci meciul de pe Arena Națională a fost cea mai frumoasă reclamă împotriva… Transfermarkt. Sau poate cea mai urâtă reclamă împotriva FCSB. Depinde din ce unghi privești.

ADVERTISEMENT

La urma urmei, dacă o echipă cotată de cinci ori mai puțin vine la București și câștigă cu 3-2, atunci ai două variante. Ori algoritmul este complet rupt de realitate, ori cineva a reușit performanța de a transforme un lot net superior într-o echipă inferioară. Eu aleg a doua variantă. Pentru că diferența de valoare dintre două loturi nu garantează victoria. Dar creează obligația ca antrenorii să o transforme într-un avantaj pe teren. Aici începe adevărata problemă.

Banca tehnică a făcut diferența la FCSB – Auda 2-3

În fotbal, când echipa mai slabă valoric câștigă, primul merit îi aparține antrenorului ei. A citit mai bine jocul, a pregătit mai bine adversarul, a construit o strategie care a compensat diferența de valoare. În oglindă, când echipa mai valoroasă pierde pe teren propriu în fața unui adversar cotat de peste cinci ori mai jos, responsabilitatea se mută inevitabil spre banca tehnică. Nu jucătorii FCSB au devenit peste noapte fotbaliști de cinci milioane. Nici cei de la Auda nu s-au transformat, într-o singură seară, într-un lot de treizeci de milioane. Diferența a fost făcută între cele două bănci.

ADVERTISEMENT

Letonii au știut exact unde să lovească. FCSB a părut că descoperă adversarul pe măsură ce meciul se juca. Au existat spații, tranziții defensive greșite, reacții întârziate și o senzație permanentă că Auda știa mai bine ce are de făcut. Asta nu mai ține de Transfermarkt. Ține de analiză. Ține de pregătirea jocului. Ține de strategie. În fotbalul european de astăzi, diferențele de valoare nu se mai transformă singure în victorii. Ele trebuie puse în valoare de un plan. Iar când planul lipsește, milioane întregi de euro rămân doar o cifră pe un site.

ADVERTISEMENT

Există însă și o veste bună. Dubla nu s-a terminat. Este doar pauza dintre reprize. au acum o săptămână la dispoziție pentru a demonstra că ceea ce am văzut la București a fost un accident și nu adevărata măsură a acestei echipe. Au timp să înțeleagă unde au greșit. Au timp să pregătească altfel returul. Au timp să redea logicii ceea ce fotbalul i-a răpit într-o singură seară. Pentru că o calificare ar șterge multe dintre întrebările de astăzi. O eliminare, însă, ar rămâne una dintre acele seri în care nu Transfermarkt a fost infirmat. Ci însăși ideea de profesioniști adevărați din fotbalul românesc.