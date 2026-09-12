Nouă etape au fost suficiente pentru ca Csikszereda să intre în istoria fotbalului românesc. Numai că nu pe ușa pe care și-ar fi dorit-o.
După aproape un sfert din sezonul regulat, formația din Miercurea Ciuc are un singur punct și un golaveraj de 6-21. Un bilanț care, dincolo de situația dramatică din clasament, capătă dimensiune istorică: Csikszereda are cel mai slab start de sezon din prima ligă românească din ultimii 69 de ani!
Pentru o situație comparabilă trebuie să coborâm până în campionatul 1957-1958. Atunci, CAO Progresul Oradea strânsese după primele 9 etape tot un singur punct. Orădenii stăteau chiar mai rău la golaveraj: 6 goluri marcate și 28 primite.
De atunci au trecut aproape șapte decenii, s-au schimbat generații, sisteme competiționale, reguli, numărul echipelor și chiar valoarea acordată unei victorii. Dar numai două formații au mai reușit nedorita „performanță” de a aduna un singur punct în primele 9 runde.
Gloria Buzău, în sezonul 2008-2009, avea după 9 etape un punct și golaveraj 4-17. Cinci ani mai târziu, Corona Brașov repeta startul catastrofal: un punct și 5-17. Ambele aveau însă o diferență de goluri mai bună decât actuala echipă din Miercurea Ciuc.
Așadar, dintre toate echipele care au început un sezon cu un singur punct câștigat pe teren în primele 9 etape, doar CAO Progresul Oradea din 1957 a arătat mai rău decât Csikszereda la capitolul golaveraj.
Dar partea cu adevărat apăsătoare a statisticii abia acum vine. CAO Progresul Oradea a retrogradat. Gloria Buzău a retrogradat. Corona Brașov a retrogradat. Trei precedente. Același start. Același deznodământ.
Sigur că o statistică nu poate trimite matematic o echipă în liga secundă în luna septembrie. Mai sunt suficiente meciuri, iar fotbalul și-a câștigat popularitatea tocmai prin capacitatea lui de a contrazice ceea ce pare inevitabil. Mai ales într-un sistem cu play-out, în care punctele se înjumătățesc. (Ca să facem haz de necaz, la acest punctaj, Ciucul ar fi singura echipă care n-ar pierde puncta la înjumătățire: la rotunjire ar rămâne tot cu unul 😊).
Numai că, înainte de a se lupta cu adversarele din SuperLiga, Csikszereda trebuie să înceapă să se lupte cu propria realitate. Iar aceasta spune că a marcat de 6 ori, a primit 21 de goluri și a adunat un singur punct din 27 posibile.
Istoria ultimilor 69 de ani mai spune ceva: toate echipele ajunse aici au retrogradat. Csikszereda mai are timp să devină prima excepție. Deocamdată, însă, este doar cel mai recent membru al unui club în care nimeni nu și-ar dori să intre.