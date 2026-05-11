Andrei Vochin trage un puternic semnal de alarmă pentru FCSB: „Periculoasa trecere de la amicale la oficiale”

În urmă cu mulți ani mi-a fost dat să asist la o discuție despre forțele armate între un cetățean israelian venit în vizită pe la noi și un român pătruns puternic și chiar autentic de patriostism, poate și pentru faptul că lucrase îndeaproape de colonei și generali MApN. Intriga ajunsese la punctul în care al nostru încerca să-l convingă pe omul venit de la Tel Aviv că armata română e glorioasă și inteligentă, că ofițerii noștri sunt bine pregătiți și că ar face față oricărei posibile bătălii, lucru ușor de observant în exercițiile pe care el le văzuse în desfășurare de multe ori. Când ajunsese cu elogiile în punctul în care să conteste superioritatea armatei israeline, interlocutorul său, calm, i-a zis o frază cu tâlc, pentru a nu-l contrazice direct. ”Așa o fi, prietene, nu vreu să te contrazic, că tu dai berea ca gazdă a mea, însă țin să-ți spun un lucru, extrem de important. În vreme ce voi, din 1945 până azi, ați disputat numai meciuri amicale, noi suntem puși, tot de atunci și până în prezent, să evoluăm numai în meciuri oficiale. Pe viață și pe moarte. La propriu!”

Mi-am adus aminte de discuția asta când oamenii de fotbal au plasat-o pe FCSB în postura de favorită indiscutabilă pentru calificarea în Conference League, în virtutea faptului că are lot mai bun decât Botoșani, Dinamo, Rapid sau CFR Cluj, posibile adversare în baraje. Exceptând însă trupa moldavă, toate celelelalte echipe joacă în play-off de aproape două luni de zile meciuri oficiale cu miză, cu încărcătură. Pe viață și pe moarte! În vreme ce FCSB pare într-o continuă vacanță prin play-out, competiție pe care o va câștiga probabil și în condițiile în care a făcut egal cu Metaloglobus și a . Adică a petrecut ultimele două luni în relaxare, fără presiunea pierderii poziției de baraj.

Aici apare marea capcană a favoriților. În fotbal, valoarea lotului contează enorm. Dar există un moment în care ritmul competițional bate talentul. Când tensiunea acumulată în meciuri decisive devine avantaj. Când echipele care joacă permanent cu sabia deasupra capului dezvoltă alt tip de reacție, altă intensitate, altă concentrare. FCSB a traversat play-out-ul ca o echipă deja ajunsă la destinație. Celelalte au mers prin foc.

Dinamo a trăit fiecare etapă ca pe o finală. CFR a mers din criză în criză, cu presiunea unei calificări obligatorii. Rapidul, , tot a simțit etapă de etapă miza. Toate aceste echipe au fost obligate să rămână în priză. Să consume nervi, energie, adrenalină. Exact ceea ce FCSB a pierdut în ultimele luni: tensiunea oficialului.

Psihologii sportivi vorbesc despre „adaptarea la stres competițional”. Un mecanism prin care sportivii expuși constant la presiune dezvoltă reacții automate mai bune în momente-limită. Exact ca armata israeliană din poveste. Nu te antrenezi pentru stres în teorie. Îl înveți trăindu-l!

Asta nu înseamnă că FCSB nu rămâne favorită. Lotul este mai bun. Opțiunile sunt mai multe. Calitatea individuală există. Dar între valoare și ritm există uneori o fisură periculoasă. Pentru că meciurile de baraj nu se joacă pe Transfermarkt. Se joacă în puls, în ritm, în reflexe emoționale. Iar aici, echipele care au trecut prin „oficiale” adevărate au un avantaj invizibil.

Fotbalul românesc a mai văzut astfel de situații. Echipe care au venit relaxate după perioade liniștite și au fost surprinse de adversari conectați la tensiunea competiției. Pentru că presiunea, oricât de toxică pare, ține viu instinctul. FCSB riscă exact asta: să intre într-un meci decisiv cu mentalitatea unei echipe aflate încă în vacanță.

Și poate că, până la urmă, israelianul acela diplomat în exprimare avea dreptate. Nu toate meciurile te pregătesc la fel. Unele sunt doar fotbal de plăcere și exercițiu. Altele te obligă să supraviețuiești.