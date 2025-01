Andrej Fabry, la „U” Cluj încă din această iarnă? Mircea Rednic: „Mi-a spus că și-ar dori să plece”

Universitatea Cluj a anunțat oficial faptul că Andrej Fabry (27 de ani) a semnat un contract valabil din vară cu „șepcile roșii”, . Antrenorul UTA-ei, Mircea Rednic, a comentat situația mijlocașului slovac.

Mircea Rednic: „Nu vreau să țin un jucător care nu își dorește să rămână la echipă”

Tehnicianul arădenilor a afirmat că nu va sta în calea lui Fabry dacă acesta dorește să plece, însă mutarea se va produce doar dacă „U” Cluj și UTA se vor înțelege asupra unei sume de transfer sau cu privire la un eventual schimb de jucători. .

ADVERTISEMENT

„Fabry mi-a spus cu două săptămâni înainte de a semna că are oferte de la U Cluj și de la CFR, din țară, dar și din Kazahstan.

A ales U Cluj, pentru că ei ori iau jucătorii pe care îi dorim noi, ori iau chiar jucători de la noi. Se orientează prietenul meu Sabău. Noi nu știu dacă luăm de la ei. Sunt discuții între cluburi legate de situația lui Fabry, iar domnul Meszar a fost foarte ferm, că va pleca doar pe bani. Ni s-au propus ceva jucători, dar aștept altă ofertă de jucători. Acolo toți sunt de valoare, dar nu ni s-a dat nimic unde am eu nevoie pentru moment.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu se va face, i-am spus că trebuie să se antreneze și să joace”

Ieri am avut o discuție cu Fabry, sper să se rezolve până se va termina perioada de transferuri. Mi-a spus că și-ar dori să plece, eu i-am zis că nu am nimic împotrivă, nu vreau să țin un jucător care nu își dorește să rămână la echipă. Doar că, dacă nu se va face, i-am spus că trebuie să se antreneze și să joace, în cazul în care vrea să fie în formă pentru la vară. Altfel, poate să-i fie greu după șase luni în care nu joacă să intre în ritm” a declarat antrenorul UTA-ei.

Fabry joacă la UTA din 2023, fiind cel mai vechi jucător străin din lotul arădenilor. Mijlocașul a evoluat în 19 partide de campionat pentru „roș-albi” în acest sezon, în care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. Conform transfermarkt, slovacul este și cel mai valoros fotbalist care evoluează în acest moment la Arad, fiind cotat la 600.000 de euro, la fel ca și internaționalul U21 Cristian Mihai.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic a prefațat partida cu Farul: „Vrem să facem uitat meciul din Cupă”

UTA s-a pregătit pe plan local în această iarnă și a disputat două meciuri amicale contra unor formații din Ungaria. Arădenii s-au impus cu 2-1 în deplasare contra prim-divizionarei Debrecen și au remizat pe teren propriu, 1-1, împotriva celor de la Elore Bekescsaba, grupare din divizia secundă.

Primul meci oficial al arădenilor din acest sezon va avea loc luni, de la ora 17:00, pe terenul Farului, în etapa 22 din Superligă. UTA și Farul s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon, ambele partide având loc la Arad. În campionat, „marinarii” au smuls o remiză, 1-1, în prelungiri, iar în Cupă i-au spulberat pe arădeni cu 5-1.

ADVERTISEMENT

„Alibec este un jucător foarte important pentru Farul”

Pentru Mircea Rednic va fi o reîntâlnire cu fostul său coleg, Gică Hagi, dar și cu echipa pe care a antrenat-o în sezonul 2020-2021, când încă purta numele de Viitorul Constanța. „Cunoaștem deja Farul, ne-am întâlnit și în campionat, ne-am întâlnit și în Cupă. În Cupă a fost o repriză urâtă pe care vreau să o uităm. Eu țin minte doar meciul din campionat, în care chiar am pierdut două puncte. E clar, ambele echipe au nevoie de puncte, jucând acasă, clar că vor veni pe atac.

Știm mai puține lucruri despre ei, pentru că au făcut un joc la care presa n-a avut acces (n.r. 2-1 cu Cherno More Varna), doar știm cine a dat gol. Am văzut că au făcut un transfer, acum (n.r. fundașul brazilian Reginaldo Junior). Îi cunoaștem, Alibec revine, părerea mea este că e un jucător foarte important pentru echipă, și ca experiență, și ca prezență în teren. Normal că o să fie un meci greu, vrem să facem uitat meciul din Cupă, în care, mai ales în prima repriză, am fost dominați și surprinși, ne-am deschis foarte mult, ceea ce nu o să facem acum la meciul de luni” a afirmat „Puriul”.

UTA ocupă în acest moment locul 10 în Superligă, cu 25 de puncte.