La cei 40 de ani împliniți luna trecută, Andres Iniesta a trăit un moment cumplit în finalul carierei. Emirates, echipa ibericului din Emirtatele Unite Arabe, .

Andres Iniesta a trăit rușinea carierei la 40 de ani! “Nu am reușit”

Înfrângerea din campionat cu Al-Bataeh, scor 2-3, a făcut ca Emirates să rămână pe locul 13 în campionat și să retrogradeze direct în eșalonul secund. Această contraperformanță duce la un eșec incredibil în cariera lui Andres Iniesta, ajuns la 40 de ani.

Mijlocașul spaniol este pe finalul carierei și spera, o dată cu venirea la Emirates, să salveze clubul de la retrogradare. Acesta fiind obiectivul său și al conaționalului său, Paco Alcacer (30 de ani). Matematic, formația celor doi spanioli nu mai poate evita acest lucru.

Emirates are 17 puncte și este pe penultimul loc, la 7 puncte de ultima clasată, Hatta și are și un meci mai puțin. Prima deasupra liniei roșii este Khorfakkan, care are cu 5 puncte mai mult decât Emirates. Așadar, chiar și cu o victorie în fața lui Al-Ain, retrogradarea este iminentă pentru Iniesta și compania.

În cele 23 de meciuri jucate în acest campionat, Andres Iniesta marcat 5 goluri și a oferit un assist. Doar Paco Alcacer are mai multe reușite decât căpitanul lui Emirates, 7 goluri în 21 de partide.

După eșecul din acest sezon, Iniesta a transmis un mesaj încurajator pentru fani: “În cele din urmă nu am reușit. Ne vom întoarce!”, a scris Andres Iniesta pe pagina sa de .

Al final, no pudo ser. Volveremos 💚🤍 💪 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8)

Pune legenda Barcelonei ghetele în cui?

Contractul lui Iniesta expiră la finalul acestei luni, însă ibericul și-ar dori să continue la Emirates și în sezonul următor. Cu toate acestea, președintele clubului, Youssef Al-Batran, a explicat că nu poate să îl pună pe fostul jucător al Barcelonei să evolueze în liga secundă a Emiratelor Unite Arabe. Motivul ține de faptul că acest lucru i-ar strica CV-ul de jucător.

Așadar, Youssef Al-Batran a venit cu o nouă propunere pentru Andres Iniesta. Oficialul celor de la Emirates susține că i-ar oferi poziția de antrenor legendei Spaniei. Astfel, mijlocașul de 40 de ani ar putea să își pună ghetele în cui și să înceapă o nouă carieră, cea de tehnician, așa .

“Este o variantă puțin plauzibilă, deși nu poate fi exclusă, întrucât contractul său expiră pe 30 iunie. Dacă ar fi să retrogradăm, nu aș accepta ca un fotbalist de valoarea lui să își strice palmaresul. Îl voi oferi șansa de a antrena echipa”, a declarat Youssef Al-Batran pentru Al Qahera News.