Andrew Tate, față în față cu Mircea Badea. Dezvăluiri fără precedent: unde se află Bugatti-ul căutat de procurori

Andrew Tate, la nici o săptămână după ce el şi fratele său mai mic, Tristan Tate, s-au întors în România, din Florida, pentru a semna controlul judiciar, face primele declarații despre Bugatti-ul căutat de procurori.

Andrew Tate, dezvăluiri fără precedent! Unde se află Bugatti-ul căutat de procurori

Andrew, unul dintre frații Tate, a făcut aceste mărturisiri exclusive, în cadrul unui interviu-exploziv acordat, în premieră, lui Mircea Badea. Potrivit declaraţiilor făcute de moderatorul emisiunii “În Gura Presei”, .

ADVERTISEMENT

În cadrul interviului, afaceristul Tate a precizat că bolidul Bugatti Chiron Pur Sport, produs în ediție limitată de numai 60 de exemplare în 2022, care a costat 5 milioane de dolari, îi aparține în continuare. Autoturismul de lux a fost adus în Bucureşti în noiembrie 2024, după ce fusese ascuns în Dubai.

și Mircea Badea au atins mai multe puncte de discuții, precum liderul de la Casa Albă, Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

„(…). Din ce-am mai văzut şi eu cu Andrew Tate… diverse podcasturi, şi mai recente, şi mai de demult, nu seamănă cu niciunul. Am vorbit şi despre Vivaldi, şi despre Beethoven. (…). Am pornit de la Bugatti – mi s-a părut punctul zero, de plecare. Bine, mi-a zis și copilul acasă: «Deci, neapărat să aflăm unde este Bugatti».

Şi l-am întrebat: «E în România?» Şi zice: «De ce? Toată lumea mă întrebă despre Bugatti, și procurorii, când au descins primul lucru: ‘Unde e Bugatti?’ (…). Îi zic: «Bun, și unde e?» –«Păi, zice, e undeva pe lumea asta, dar, zice, nu știu pe unde exact» zice el. Şi eu zic: «Da, e mai e al tău?». Şi zice: «Da»”, a declarat Mircea Badea în cadrul emisiunii “Sinteza Zilei”, difuzată miercuri seara la Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că bate spre milionul de euro. Era Patek Philippe cu diamante”

Mircea Badea a mai spus, la Mihai Gâdea în emisiune, că ceea ce i-a atras atenția la Andrew Tate a fost ceasul cu diamante, care estimează că ar valora aproape un milion de euro.

ADVERTISEMENT

„A fost o conversaţie absolut consistentă. Am vorbit şi despre preşedintele Trump, şi despre preşedintele Putin. Am vorbit şi despre «Frații Karamazov» (…). Totuşi… de la fraţii Tate la «Frații Karamazov»… destul de tare, da.

Interviul a durat o oră şi 40… Eu nu vedeam ceasul, că am orbit de tot şi nu vedeam bine. Îl vedeam pe al lui, dar al lui strălucea de nu… al meu era prea mic… Uite, vezi, ceasul lui, eu zic că bate spre milionul de euro. Era Patek Philippe cu diamante”, a mai dezvăluit Mircea Badea în cadrul emisiunii moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.