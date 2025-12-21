Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a surprins pe toată lumea. „Este o legendă. Eram gata să-mi iau viața”

Sport

Celebrul influencer Andrew Tate a fost învins de Chase DeMoor! Americanul a avut mari probleme în ring, însă a fost felicitat de adversar la finalul luptei.
21.12.2025 | 11:44
Andrew Tate umplut de sange la revenirea in ring Adversarul controversatului influencer a surprins pe toata lumea Este o legenda Eram gata sami iau viata
Andrew Tate, învins în ringul de box
Revenirea lui Andrew Tate în lumea sporturilor de contact a devenit unul dintre cele mai discutate momente ale anului în box. După cinci ani de pauză de la competiții, controversatul influencer a acceptat provocarea de a urca din nou în ring, într-un meci împotriva campionului la categoria grea din cadrul Misfits Boxing, Chase DeMoor, la gala Misfits Mania.

Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring!

Meciul, care a avut loc pe 20 decembrie 2025, a fost promovat intens de organizatori și a atras atenția inclusiv dincolo de lumea sportului. Tate, cunoscut pentru cariera sa de kickboxer, cu un palmares de 76-9-1, a făcut astfel trecerea oficială în boxul profesionist, la vârsta de 39 de ani.

Lupta a început destul de bine pentru Tate. Influencerul a încercat mai multe lovituri în zona corpului, profitând de experiența sa în sporturile de contact. Pe măsură ce meciul a progresat, DeMoor, un adversar mai tânăr, a început însă să preia controlul confruntării.

La finalul celor șase runde, arbitrii au acordat victoria lui Chase DeMoor prin decizie majoritară, scor 58-56, 58-56 și un scor egal, rezultat care i-a asigurat păstrarea centurii de campion. Tate, deși a rezistat până la ultimul gong, nu a reușit să întoarcă lupta în favoarea sa.

Chase DeMoor, mesaj neașteptat după meciul cu Andrew Tate

După meci, DeMoor a oferit o serie de declarații cel puțin surprinzătoare. Acesta a dat de înțeles că Andrew Tate a fost omul care i-a salvat viața. Sportivul se afla într-unul dintre cele mai dificile momente ale existenței sale, însă a reușit să depășească depresia datorită sfaturilor primite de la american.

„Am tot respectul din lume pentru acest om. M-a scos literalmente dintr-o stare în care eram gata să-mi iau viața. După primul meu meci, am fost la pământ, iar el a muncit zilnic cu mine ca să trec peste acel moment. Nu mă interesează ce spune lumea despre el. Este o legendă. O legendă”, a declarat DeMoor.

Acuzațiile aduse lui Andrew Tate

Numele lui Andrew Tate rămâne însă asociat cu o serie de controverse majore. Fostul kickboxer este vizat de anchete penale în România și Marea Britanie, fiind acuzat, printre altele, de trafic de persoane, viol, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea femeilor prin intermediul platformelor online.

Tate a respins constant toate acuzațiile, susținând că este victima unei campanii coordonate împotriva sa și că dosarele au o motivație politică și mediatică. Deși unele restricții i-au fost ridicate temporar, iar el a revenit parțial în spațiul public, situația sa juridică rămâne incertă.

Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
