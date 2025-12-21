Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a surprins pe toată lumea. „Este o legendă. Eram gata să-mi iau viața”

ADVERTISEMENT

Revenirea lui Andrew Tate în lumea sporturilor de contact a devenit unul dintre cele mai discutate momente ale anului în box. După cinci ani de pauză de la competiții, controversatul influencer a acceptat provocarea de a urca din nou în ring, într-un meci împotriva campionului la categoria grea din cadrul Misfits Boxing, Chase DeMoor, la gala Misfits Mania.

Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring!

Meciul, care a avut loc pe 20 decembrie 2025, a fost promovat intens de organizatori și a atras atenția inclusiv dincolo de lumea sportului. Tate, cunoscut pentru cariera sa de kickboxer, cu un palmares de 76-9-1, a făcut astfel trecerea oficială în boxul profesionist, la vârsta de 39 de ani.

Lupta a început destul de bine pentru Tate. a încercat mai multe lovituri în zona corpului, profitând de experiența sa în sporturile de contact. Pe măsură ce meciul a progresat, DeMoor, un adversar mai tânăr, a început însă să preia controlul confruntării.

La finalul celor șase runde, arbitrii au acordat victoria lui Chase DeMoor prin decizie majoritară, scor 58-56, 58-56 și un scor egal, rezultat care i-a asigurat păstrarea centurii de campion. Tate, deși a rezistat până la ultimul gong, nu a reușit să întoarcă lupta în favoarea sa.

🚨 Andrew Tate has been BATTERED and comprehensively beaten by a novice boxer, Chase DeMoor — Gadget (@Gadget440)

Chase DeMoor, mesaj neașteptat după meciul cu Andrew Tate

După meci, DeMoor a oferit o serie de declarații cel puțin surprinzătoare. Acesta a dat de înțeles că Andrew Tate a fost omul care i-a salvat viața. Sportivul se afla într-unul dintre cele mai dificile momente ale existenței sale, însă a reușit să depășească depresia datorită sfaturilor primite de la american.

„Am tot respectul din lume pentru acest om. M-a scos literalmente dintr-o stare în care eram gata să-mi iau viața. După primul meu meci, am fost la pământ, iar el a muncit zilnic cu mine ca să trec peste acel moment. Nu mă interesează ce spune lumea despre el. Este o legendă. O legendă”, a declarat DeMoor.

Chase DeMoor gets emotional after his fight with Andrew Tate "He literally pulled me out of suicide, I was going to kill myself after that first fight… he's a fucking legend" — TOPG MERCH (@topgmerch_)

Acuzațiile aduse lui Andrew Tate

Numele lui Andrew Tate rămâne însă asociat cu o serie de controverse majore , fiind acuzat, printre altele, de trafic de persoane, viol, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea femeilor prin intermediul platformelor online.

Tate a respins constant toate acuzațiile, susținând că este victima unei campanii coordonate împotriva sa și că dosarele au o motivație politică și mediatică. Deși unele restricții i-au fost ridicate temporar, iar el a revenit parțial în spațiul public, situația sa juridică rămâne incertă.