Andrii Akimenko, golgheterul sezonului în EHF European League: “Toate golurile sunt datorită echipei mele!”

la Hamburg. Scorul final a fost 31-32, astfel că “dulăii” au ratat medalia de bronz.

Andrii Akimenko, supărat după ratarea dramatică a bronzului de către Dinamo în finala mică a Final Four-ului EHF European League

După ce , Andrii Akimenko, golgheterul competiției cu 95 de reuşite, a oferit prima reacție.

ADVERTISEMENT

Ucraineanul se simte dezamăgit după ce “dulăii” au fost învinși la un gol diferență de echipa germană Rhein-Neckar Lowen, scor 31-32. Duelul a fost unul intens și echilibrat, iar campioana României a reușit să domine în ultimele minute.

Chiar dacă au luptat până la final, rezultatul nu a fost de partea dinamoviștilor, iar aceștia se vor mulțumi în acest final de sezon cu cele trei reușite din competițiile interne, acolo unde au dominat handbalul românesc masculin.

ADVERTISEMENT

“E dificil să spun ceva acum. Sunt foarte trist. Am avut ocazia să câștigăm astăzi și am luptat până la final. Ne-am dorit mult să câștigă astăzi. Ambele echipe meritau acest lucru, dar ei au fost mai buni. Felicitări.

A fost un meci foarte greu. Din păcate am pierdut, cu toate că noi am crezut în noi până la finalul celor 60 de minute. Am încercat mereu să revenim, însă am pierdut doar la un gol. Eram aproape să facem un egal. Chiar am încercat”, a declarat Andrei Akimenko la finalul meciului. De asemenea, a dat de înțeles că va continua la Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Vom reveni și vom arăta mai bine!”

“Nu mă gândesc la asta. Îmi doresc doar să câștigăm. Toate golurile pe care le-am dat sunt datorită echipei mele. Ei îmi dau pasele și de aceea am înscris. E normal, e treaba mea.

Am terminat sezonul, am câștigat toate trofeele puse în joc, în România, titlul, cupa și supercupa. Însă, aici a fost dificil, deși chiar am încercat.

ADVERTISEMENT

E pozitiv faptul că am luptat foarte mult până la final și vom reveni în sezonul următor și vom încerca ajungem în ultimele 4. Vrem să arătăm că jucăm un handbal foarte bun”, a mai spus Akimenko.