Andriy Shevchenko, primele cuvinte după întâlnirea cu Răzvan Burleanu la Mogoșoaia: ”Acesta este mesajul principal!”. Ce a zis despre Mircea Lucescu

. FRF a organizat un eveniment dedicat cursului de fotbal feminin ”Girls’ Football Coaching Course (GFCC)”, realizat în parteneriat cu federațiile din Norvegia și Ucraina.

Andriy Shevchenko i-a mulțumit lui Răzvan Burleanu: ”Mesajul principal este că fotbalul unește oamenii”

Câștigătorul Balonului de Aur din 2004 și-a arătat recunoștința față de Răzvan Burleanu, președintele FRF. Shevchenko și-a manifestat bucuria pentru faptul că femeile din Ucraina vor avea posibilitatea de a obține o diplomă de antrenoare de fotbal.

ADVERTISEMENT

”Cred că inițiativa de astăzi este foarte importantă. Vreau să mulțumesc Federației Norvegiene de Fotbal și ambasadorului pentru că au creat această oportunitate pentru fetele din Ucraina, viitoare antrenoare, de a veni și de a avea această oportunitate extraordinară de a obține o diplomă.

De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Răzvan, președintele Federației Române de Fotbal, pentru că ne-a găzduit și pentru că ne-a oferit această oportunitate incredibilă. Mesajul principal este că fotbalul unește oamenii și că solidaritatea cu țara mea, cu Ucraina, într-un moment atât de dificil, înseamnă enorm pentru noi.

ADVERTISEMENT

Este greu să continui fotbalul, dar trebuie să o facem, pentru că am descoperit că acest sport are un potențial imens, chiar și în timpul războiului. Fotbalul îi ajută pe oameni. Oamenii sunt obosiți, dar mental pot avea măcar un moment în care să uite de ceea ce se întâmplă în țară și să se bucure de joc. Acest lucru poate fi realizat prin sport, prin fotbal, în special pentru generația tânără, copiii și jucătorii de la nivel de bază”, a declarat Shevchenko, citat de .

Discurs la superlativ despre Mircea Lucescu

Ulterior, Andriy Shevchenko l-a elogiat pe Mircea Lucescu, selecționerul României. Shevchenko a transmis că îl respectă enorm pe ”Il Luce” pentru ce a realizat atât în fotbalul românesc, cât și în cel din Ucraina.

ADVERTISEMENT

”Ultima dată am fost aici când antrenam echipa națională a Ucrainei la EURO în 2021. A fost o experiență minunată pentru noi. Am jucat două meciuri aici, iar românii ne-au primit extraordinar. Stadionul a fost plin, am simțit un sprijin imens din partea oamenilor, ne-am simțit ca acasă. Avem amintiri incredibile de la EURO, a fost o competiție foarte bună pentru noi.

ADVERTISEMENT

L-am revăzut recent pe Mircea Lucescu, pe care îl respect enorm. Este o figură importantă nu doar pentru România, ci și pentru Ucraina. A antrenat Șahtior și Dinamo Kiev, două dintre cele mai mari echipe, și a lăsat o moștenire importantă și multe amintiri pozitive. Știu că încă antrenează, are o energie extraordinară, mereu vorbește cu entuziasm despre fotbal.

România a construit o echipă națională foarte bună pentru EURO. . Acum mă aflu într-un rol diferit, în administrație, dar am o poziție care este importantă și trebuie să dau tot ce pot în rolul meu actual”, a adăugat ”Balonul de Aur” din 2004.