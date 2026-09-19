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Șocant! Fostul star din Premier League a fost călcat cu mașina de tasat iarba direct pe teren! Video

Scene șocante, cu fostul star din Premier League nefericitul protagonist! Acesta a fost călcat cu mașina de tasat iarba direct pe teren. Vezi imaginile.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 00:38
Socant Fostul star din Premier League a fost calcat cu masina de tasat iarba direct pe teren Video
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Andros Townsend a fost călcat cu mașina de tuns iarba direct pe teren // FOTO: colaj FANATIK
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Andros Townsend (35 de ani), fostul star din Premier League care a evoluat pentru Tottenham, Everton și Crystal Palace, dar și pentru naționala de seniori a Angliei, a suferit un accident cumplit în Thailanda. Actualmente fotbalist al celor de la PT Prachuap FC, acesta fost călcat cu mașina de tasat iarba pe teren, înaintea partidei de campionat pe care echipa sa urma să o dispute împotriva lui Pattani. Vezi imaginile șocante pe FANATIK.

Andros Townsend, călcat cu mașina de tasat iarba pe teren în Thailanda!

Evenimentul nefericit s-a petrecut la încălzirea dinaintea partidei din Thai Premier League dintre Prachuap și Pattani, când Andros Townsend și colegii săi se pregăteau pe teren pentru meci. Aceștia efectuau un joc cu mingea, în timp ce un angajat al stadionului a intrat cu mașina de tasat iarba pe teren pentru a pregăti gazonul și l-a lovit pe fotbalistul englez, prinzându-i piciorul sub aparat.

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Din fericire, accidentarea nu a fost una gravă. Chiar și așa, Townsend nu a mai început încă din primul minut în meciul câștigat de echipa lui la scor de neprezentare, 3-0, el fiind introdus pe teren abia spre finalul întâlnirii.

Andros Townsend are aproape 300 de meciuri în Premier League!

De-a lungul carierei sale, Townsend a evoluat pentru echipe importante din Premier League precum Tottenham, Everton și Crystal Palace, acumulând nu mai puțin de 291 de meciuri în primul eșalon al fotbalului englez, înscriind 26 de goluri și oferind 32 de pase decisive. De asemenea, acesta a a bifat și 13 meciuri pentru prima reprezentativă „Three Lions”, între 2013 și 2016, unde a punctat de trei ori.

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Andros Townsend a părăsit Anglia în 2024, transferandu-se de la Luton Town în Turcia, la Antalyaspor. Un an mai târziu a ajuns în Thailanda, semnând prima dată cu Kanchanaburi Power FC, iar din această vară evoluează în tricoul celor de la PT Prachuap FC.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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