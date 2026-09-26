Andy Carroll a mărturisit în autobiografie că a fost agresat sexual! Fostul jucător al lui Liverpool a anulat sesiunea de autografe

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Andy Carroll și-a lansat, autobiografia, ”Asumarea responsabilității: Povestea mea nespusă”, în care rememorează mai multe momente din carieră și din viața extrasportivă. Printre acestea, fostul atacant a descris și petrecut în 2021.

Andy Carroll a fost agresat sexual: ”A fost atât de traumatizant”

Fostul atacant al ”cormoranilor” a rememorat, în cartea sa autobiografică, cum a fost agresat sexual de un ”prieten celebru” al fostei sale soții. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu 4 ani, după un meci jucat pentru Newcastle.

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Andy Carroll, venit din deplasare, ar fi băut mai multe băuturi și, amețit, s-ar fi dus să se culce. Acesta a fost agresat în somn de prietenul fostei sale soții. Englezul recunoaște că momentul l-a marcat până în prezent.

”A fost un eveniment atât de traumatizant încât am decis să-l includ în această carte abia în ultimul moment. Am fost agresat sexual, iată, am spus-o. Numai gândul la asta mă sperie și doar câțiva oameni știau despre asta până acum. Întotdeauna l-a considerat ciudat. Trauma provocată de ceea ce mi s-a întâmplat nu s-a estompat; încă trăiesc cu ea în fiecare zi”, a spus Andy Carroll, potrivit .

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După incident, fotbalistul a depus plângere împotriva agresorului. Acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare și identitatea sa nu a fost făcută publică.

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Andy Carroll a anulat sesiunea de autografe după ce și-a dezvăluit trauma

După ce a dezvăluit că a fost victima unei agresiuni sexuale, Andy Carroll a decis să anuleze evenimentul de lansare a cărții, ce urma să se desfășoare, joi, de la ora 21:00, la sediul clubului său, Dag & Red.

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Fotbalistul ar fi trebuit să fi susținut o sesiune de întrebări și răspunsuri, însă a decis, cu doar câteva ore înainte, să nu mai onoreze evenimentul. Fostul atacant al Angliei susține că evenimentul a fost anulat, din cauza unor ”evenimente neprevăzute”, conform publicației britanice .

Cariera lui Andy Carroll

Atacantul a debutat la nivel de seniori pentru Newcastle, în 2006, și a devenit un jucător exponențial pentru echipa de pe ”St. James” Park. A petrecut 5 ani la echipă, timp în care a strâns 80 de selecții și a marcat 30 de goluri. Prestațiile sale au stârnit interesul lui Fabio Capello, antrenorul Angliei de la momentul respectiv.

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Andy Carroll a debutat pentru prima reprezentativă a ”Celor Trei Lei”, în noiembrie 2010. Fotbalistul a fost titular în amicalul disputat pe Wembley, contra Franței, 1-2.

Atacantul a fost cumpărat de , în ianuarie 2012, pentru 41 de milioane de euro. Totuși, nu a confirmat pe Anfield, marcând doar 9 goluri în 47 de meciuri. Andy Carroll a câștigat singurul său trofeu din palmares alături de ”cormorani”: EFL Cup 2012, după o finală împotriva lui Cardiff City.

Finalul stagiunii a consemnat plecarea sa la West Ham, unde a devenit una dintre vedetele echipei. Atacantul a strâns cele mai multe prezențe pentru un club în tricoul ”ciocănarilor”: 142 de meciuri.

După aventurile de Reading, Amiens și Bordeaux, Andy Carroll a ajuns la Dag & Red, echipă din Liga 5 la care evoluează și în prezent. Mai mult, în prezent ocupă și funcția de antrenor al echipei, după ce Lee Bradbury a fost demis.