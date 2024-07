Andy Murray, discurs emoționant la retragerea oficială din tenis. Ce mesaj i-a transmis soției

Scoțianul Andy Murray, unul dintre cei mari tenismeni din istorie, a anunţat că va renunţa la cariera profesionistă după Jocurile Olimpice de la Paris, la care, . Astfel, ediţia din 2024 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon a fost ultima pentru fostul lider mondial în clasamentul ATP.

Andy Murray se va retrage din tenis după Jocurile Olimpice

Din cauza problemelor medicale la coloană, Andy Murray s-a retras în ultimul moment de pe tabloul de simplu, dar a jucat la dublu, alături de fratele său Jamie. Eşecul celor doi din primul tur, 6-7, 4-6, cu australienii Rinky Hijikata şi John Peers a trecut însă în plan secund, pentru că Andy a avut parte pe arena centrală de o ceremonie specială.

Cu lacrimi în ochi, Andy Murray şi-a amintit de toţi apropiaţii care i-au fost alături în prodigioasa sa carieră, un tribut aparte rezervându-i soţiei Kim Sears, aflată în tribune. Cei doi şi-au început legătura sentimentală în urmă cu aproape 20 de ani, s-au căsătorit în 2015 şi au împreună patru copii.

Andy Murray şi-a cunoscut soţia la US Open

În acest context emoţionant, Andy Murray şi-a adus aminte inclusiv de începutul relaţiei cu Kim. ”Ne-am întâlnit prima dată când eu aveam 18 ani. Tatăl lui Kim este antrenor de tenis (n.r. Nigel Sears) şi ne-am văzut la New York, am luat cina acolo la US Open”, a mărturisit Andy.

Spre amuzamentul tribunei, Murray a recunoscut că a fost extrem de tensionat la prima întâlnire cu Kim, drept pentru care a făcut un lucru mai puţin întâlnit. ”Am dus-o la hotel şi i-am cerut adresa de e-mail. Nu cred că este normal ce-am făcut”, a spus tenismenul.

Lucrurile anormale nu s-au oprit aici, Andy Murray amintindu-şi ce-a păţit la primul meci la care a fost susţinut din tribune de viitoarea soţie. ”A fost la US Open, am vomitat de două ori în acel meci. O dată chiar în faţa locului unde stătea ea. Apoi m-am ridicat şi am vărsat pe geanta cu rachete a adversarului. Iar ei tot îi plăcea de mine…”, a menţionat sportivul britanic.

”Ea a fost un sprijin uimitor pentru mine şi pentru întreaga mea familie şi este cea mai bună mamă. Din păcate, în câteva luni va trebui să mă vadă în fiecare zi, aşa că lucrurile s-ar putea să fie stânjenitoare pentru o perioadă. Dar sperăm că vom putea rezista împreună. Da, aşteptăm cu nerăbdare restul vieţii noastre”, a concluzionat Andy Murray.

Andy Murray face pereche cu Emma Răducanu la Wimbledon

Andy Murray ar fi trebuit să joace ultimul meci al carierei alături de Emma Răducanu, în proba de dublu mixt de la Wimbledon. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, după ce Emma a decis să se retragă din acea probă și să se concentreze pe simplu. Cu doar câteva ore înaintea partidei de dublu mixt, , din cauza unor probleme la încheietura mâinii drepte.

Nu este pentru prima dată când Andy Murray şi-a anunţat retragerea. Britanicul a mai făcut-o în 2019, după Australian Open, lăsând însă o portiţă pentru întoarcere. ”Nu mă simt bine deloc, nu mai suport durerea”, spunea el atunci, chinuit de probleme medicale la şold. După şase luni, Andy Murray a revenit în circuitul mondial.

41 de săptămâni a stat Andy Murray în fotoliul de lider mondial în clasamentul ATP.

3 turnee de Grand Slam a câştigat Andy Murray, două la Wimbledon, 2013 şi 2016, şi unul la US Open, în 2012.

46 de turnee ATP a câştigat Andy Murray în cariera sa.