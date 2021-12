Andy Murray, fanul Emmei Răducanu: ”Este sportivul anului în Marea Britanie!”

Anul 2021 a fost cel în care jucătoarea de tenis în vârstă de 19 ani a reuşit să-şi facă un nume în circuitul WTA, după ce .

Ea a devenit extrem de populară în Marea Britanie, iar acest lucru se poate observa şi din . Sportiva este a treia cea mai căutată persoană, luându-i fața chiar și lui Cristiano Ronaldo.

Emma Răducanu, remarcata lui Andy Murray

Pentru Emma Răducanu finalul anului 2021 a fost unul absolut nebunesc, iar viața i s-a schimbat total. Succesul reușit la turneul de Grand Slam de la New York i-au adus o nominalizare la ”Personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie”, iar Andy Murray este de părere că premiul ar trebui să-i revină.

”De fiecare dată când am câștigat am fost acuzat că nu am personalitate, dar ea are o personalitate fantastică. Ea merită să câștige, nu cred că cineva ar fi prea surprins dacă acesta ar fi rezultatul”, a declarat Murray, de trei ori câștigător al acestui premiu, conform .

Emma Răducanu se luptă pentru această distincție, care va fi acordată duminică, 19 decembrie, cu săritorul în apă Tom Daley, cu pugilistul Tyson Fury, cu înotătorul Adam Peaty, cu fotbalistul Raheem Sterling și cu ciclista paralimpică Dame Sarah Storey.

Contracte fabuloase pentru campioana de la US Open

La scurt timp după ce a triumfat în Grand Slam-ul de la New York, jucătoarea britanică a devenit o țintă publicitară pentru marile companii. Ea a semnat un contract cu Tiffany & Co, care a desemnat-o ambasador pentru bijuteriile sale de lux și i-a oferit un contract despre care presa britanică a scris că-i aduce 2,5 milioane de euro.

Casa de modă franceză Dior a vrut să nu rateze nici ea oportunitatea de a lucra cu noua senzație a tenisului și i-a oferit . Jucătoarea britanică cu tată român și mamă chinezoaică va promova colecțiile de haine create de Maria Grazia Chiuri, dar și pe cele de îngrijire a pielii și machiaj supervizate de Peter Philips.

Lua decembrie i-a adus un nou contract fabulos jucătoare de 19 ani, ea devenind . Sportiva cu origini române se alătură altor celebrităţi aflate în această postură, ca Dua Lipa, Maria Sharapova şi Ella Chen, și a pozat deja pentru noua colaborare în incinta complexului de la Wimbledon.

Răducanu, avertizată de marii campioni

Campioana de la US Open 2021 poate deveni una dintre din istorie datorită marketingului. Un cunoscut specialist în relații publice din Marea Britanie, Mark Borkowski, crede că jucătoarea poate încasa sume halucinante de bani dacă se va menține la cel mai înalt nivel.

Jucătorul britanic de snooker Ronnie O’Sullivan, considerat de unii drept cel mai valoros din istorie, a recunoscut că urmărește activitatea Emmei Răducanu și pentru a o ajuta să treacă mai ușor peste perioada stresantă pe care o traversează după succesul de la US Open.

Toate aceste contracte fabuloase cu marile firme și sumele de bani care se învârt dintr-o dată în jurul ei serios rezultatele sportive, iar fost mare jucătoare Virginia Wade, ultima campioană de Grand Slam a Marii Britanii până la succesul Emmei Răducanu, a avertizat-o să se concentreze mai mult pe sport.