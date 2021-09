Andy Murray, impresionat de succesul Emmei Răducanu. Ce mesaj a transmis britanicul după finala de la US Open: „E o glumă!”

Figuri marcante ale tenisului – și nu numai – se întrec în laude la adresa Emmei Răducanu după . Mândru că o sportivă de doar 18 ani îi calcă pe urme, Andy Murray (n.r. ultimul jucător din Marea Britanie care reușise să se impună pe hardul american) a ținut să o felicite public pentru această performanță.

„E o glumă, să câștigi 10 meciuri în 3 săptămâni pentru a face asta. E o glumă, cât de bună e Emma Răducanu!”, i-a transmis acesta, în stilul caracteristic, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Grație trofeului cucerit la Flushing Meadows, britanica de origine română face un salt uriaș în clasamentul WTA. Dacă la startul competiției se afla pe locul 150, de săptămâna viitoare va ajunge la un total de 2.571 de puncte și va deveni astfel cea de-a 23-a jucătoare a lumii.

„E o glumă! Cât de bine a reușit Răducanu să își țină nervii în frâu. E o glumă, cât de curat lovește mingea.

The standard of hitting in this is elite. Raducanu’s ball striking, especially on big points, is phenomenal under such pressure.

Separating what your body can do, and what your mind will let you, is so hard. To do it in a Grand Slam final is magnificent.

— Andy Murray (@Andy_MurrayFFT)