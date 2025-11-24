Sport

Anestis, înger și demon pentru FC Botoșani! Grecul a fost cel mai bun jucător contra lui Dinamo, dar a gafat la golul „câinilor”. Video

Giannis Anestis, portarul celor de la FC Botoșani, a avut un meci aproape perfect contra lui Dinamo, însă a comis o mare eroare la reușita prin care „câinii” au egalat situația pe tabelă.
Bogdan Mariș
24.11.2025 | 22:50
Giannis Anestis a fost înger și demon în partida FC Botoșani - Dinamo. FOTO: Sport Pictures
FC Botoșani a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în ultima partidă a etapei 17 din Superliga. Gazdele au deschis scorul prin reușita superbă a lui Mailat, dar cei care au dominat au fost „câinii”, iar portarul Giannis Anestis a avut mai multe intervenții extrem de importante, în special în partea secundă. Din nefericire pentru portarul grec, a comis o mare eroare în minutul 76, când Opruț a egalat într-un mod incredibil.

Giannis Anestis, înger și demon pentru FC Botoșani contra lui Dinamo

FC Botoșani a avut oportunitatea de a reveni pe primul loc în Superligă după ce Rapid a fost surclasată duminică pe terenul lui CFR Cluj, 3-0, dar moldovenii au obținut doar o remiză, 1-1, din partida disputată pe teren propriu contra lui Dinamo. Un mare merit pentru acest rezultat îl are însă portarul Giannis Anestis, care a avut nu mai puțin de 9 intervenții pe parcursul partidei, unele în situații-limită pentru trupa lui Leo Grozavu.

În minutul 76 însă, grecul a fost surprins total de un șut-centrare al lui Raul Opruț din partea stângă, iar Dinamo a înscris golul egalizator. Faza poate fi urmărită AICI. La scurt timp după reușita fundașului, Anestis s-a aflat din nou într-o situație dificilă, însă a reușit să intervină în fața lui Stipe Perica, care scăpase singur spre poartă.

Ce cotă de piață are Giannis Anestis

Giannis Anestis a semnat cu FC Botoșani în octombrie 2024, iar din acel moment a evoluat aproape în permanență ca titular pentru gruparea din Superliga. În cele 43 de meciuri jucate în campionat, grecul a fost învins de 41 de ori, însă 16 dintre partide le-a încheiat fără gol primit.

În vârstă de 34 de ani, Anestis este cotat la 300.000 de euro de transfermarkt, însă patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dezvăluit că acesta nu este de vânzare. „Anestis a avut evoluții extraordinare, dar nu este de vânzare. Am spus însă că nu vând fotbaliști și lumea a înțeles treaba asta. Este greu ca o echipă cum este Botoșani, care are parcursul de până acum, să vândă jucători”, declara omul de afaceri pe 13 noiembrie pentru Digi Sport.

