Anett Kontaveit, în extaz după victoria la Transylvania Open: “Încă nu ştiu ce mi se întâmplă!”

Anett Kontaveit a câştigat ediţia inaugurală de la Transylvania Open. în faţa Simonei Halep. nu a avut nicio şansă în ultimul act, pe care l-a pierdut fără drept de apel.

Anett Kontaveit, în extaz după victoria la Transylvania Open: “Încă nu știu ce se întâmplă”

În urma acestui succes, sportiva din Estonia s-a calificat la Turneul Campioanelor de la Guadalajara. Pentru Kontaveit finala a fost una de totul sau nimic pentru că o înfrângere ar fi dus la ratarea acestui obiectiv.

La final, Anett Kontaveit a fost foarte bucuroasă de acest succes şi a spus că nu se aştepta să aibă acest parcurs, care o va duce pentru prima dată în carieră la Turneul Campioanelor.

Anett, ai avut o săptămână extraordinară la Cluj. Cum este să câştigi un nou titlu?

– Încă nu știu ce se întâmplă. Mă bucur foarte mult că am jucat bine astăzi, că am câștigat finala. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să îmi ating obiectivul. Am avut emoții în primul set, la început. A trebuit să mă setez pe ceea ce am de făcut în acest meci. Am reușit să mă concentrez pe obiectiv.

“Nu am timp să vizitez orașul. Sper ca anul viitor să am mai mult timp”

Ai apucat să vizitezi Clujul sau îţi rămâne timp după această finală?

– O să merg direct acasă, din păcate. Nu am timp să vizitez orașul. Sper ca anul viitor să am mai mult timp. Vreau să mă odihnesc în perioada următoare, am jucat multe meciuri în ultimele luni şi am nevoie de o pauză.

“Este clar că am o mai mare încredere în forţele proprii”

Simona Halep a avut trei victorii cu tine până acum. Ce ai schimbat la această finală?

– Este dificil să spun. Am încredere mai mare în mine, am fost agresivă, am avut un joc consistentă, iar pe de altă parte nu voiam să forțez prea mult. Este clar că am o mai mare încredere în forţele proprii decât în urmă cu 2-3 ani.

“Organizarea a fost incredibilă. M-am simțit foarte bine”

Cum ai caracteriza săptămâna petrecută la Cluj, atât pe teren, cât şi în afara lui?

– Au fost momente dificile și frumoase pe teren. Pentru că am avut meciuri în care am suferit şi momente în care mi-a ieşit totul. Organizarea a fost incredibilă. M-am simțit foarte bine, cred că turneul este grozav. E păcat că nu am reuşit să vizitez, dar m-am odihnit în perioadele dintre meciuri.

