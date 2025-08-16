Sport

Anfield, în lacrimi! Omagiu pentru Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth. „A fost copleșitor”. Video

Momente sfâșietoare pe Anfield la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterii și jucătorii au izbucnit în lacrimi, cântând ‘You’ll Never Walk Alone’ în memoria lui Diogo Jota.
Alex Bodnariu
16.08.2025 | 10:11
Noul sezon de Premier League a debutat cu unul dintre cele mai emoționante momente din istoria recentă a fotbalului. Diogo Jota, fostul atacant de la Liverpool, s-a stins din viață în urmă cu o lună, iar „cormoranii” i-au adus un ultim omagiu chiar în partida cu Bournemouth.

Diego Jota, omagiat în Liverpool – Bournemouth. Scene impresionante pe Anfield în primul meci din Premier League

Au curs lacrimi pe „Anfield”. Conducerea clubului și-a anunțat fanii că pregătește un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist portughez, iar suporterii au fost la mare înălțime. Înainte de lovitura de start a jocului, pe gazon au fost puse coroane.

După ce jucătorii au pășit pe teren, s-au așezat la mijlocul terenului și au ținut un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg, care s-a stins mult prea repede din viață. Cu doar câteva minute înainte, fanii au afișat o coregrafie uriașă și au început să cânte celebrul „You’ll Never Walk Alone”.

Imaginile surprinse sunt grăitoare. Imnul celor de la Liverpool s-a auzit parcă mai tare ca niciodată, iar jucătorii lui Arne Slot, în frunte cu egipteanul Mohamed Salah, și-au pus mâinile la ochi pentru a-și șterge lacrimile.

Federico Chiesa, marcat de cele petrecute pe Anfiled. „Extrem de emoționant”

Federico Chiesa a marcat un gol în victoria celor de la Liverpool, scor 4-2, în fața lui Bournemouth, în prima etapă din Premier League. La final, jucătorul italian a ținut să remarce atitudinea suporterilor. Fotbalistul s-a declarat copleșit de cele petrecute pe „Anfield”, în seara zilei de 15 august.

„Golul a fost un moment extraordinar pentru mine, dar gândurile mele se îndreaptă către Diogo. Cred că, după tot ce am văzut, ziua îi aparținea lui.

Sentimentul pe care mi l-au transmis suporterii, cântându-i cântecul pe tot parcursul meciului, a fost copleșitor, extrem de emoționant pentru mine. Trebuie să spun că, după gol, gândul meu a mers imediat la familia lui, la fratele său, André. Asta e singurul lucru pe care aș putea să-l spun”, a declarat italianul de la Liverpool.

