Angajarea Marinei Ovsiannikova la Die Welt stârnește scandal printre jurnaliști: „A făcut propagandă contra Ucrainei”. Alții vorbesc chiar de o operațiune a Rusiei.

Publicarea știrii despre Marinei Ovsiannikova la cotidianul german Die Welt i-a înfuriat pe alți jurnaliști. Este vorba despre jurnalista care a protestat, intrând în spatele prezentatoarei celui mai important jurnal de știri din Rusia, de pe Pervîi Kanal, cu o pancartă împotriva invaziei din Ucraina.

Jurnaliștii spun că Ovsiannikova a lucrat ani de zile pentru mass-media din Rusia, producând materiale de propagandă împotriva Ucrainei fără să protesteze.

Alții punctează că găsirea unui serviciu în media din Occident pentru jurnaliștii ruși care s-au manifestat împotriva războiului este extrem de dificilă și au sugerat că mulți ziariști independenți ar fi mult mai calificați pentru postul de la Die Welt.

Ostap Yarish, jurnalist la serviciul pentru Ucraina al postului Vocea Americii, a scris, pe Twitter, următoarele: „Ziarul german Die Welt a angajat-o pe propagandista rusă Marina Ovsiannikova, care a apărut la TV cu un poster contra războiului. Ulterior, ea a fost amendată cu 287 de dolari. Un jurnalist care a scris poveștile propagandei rusești ani de zile va relata acum despre Ucraina și Rusia pentru presa din Germania”.

