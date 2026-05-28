Angajatele uneia din cele mai mari companii de stat, agresate de un pensionar în plină stradă. Cine sunt femeile din Ploiești molestate ziua în amiaza-mare

Caz rușinos și stupefiant la Ploiești, acolo unde un pensionar de 66 de ani a ”râvnit” la două femei, de 38 și 45 de ani, atingându-le din senin, în plină zi, în zonele intime. FANATIK a aflat detalii în exclusivitate despre victimele bărbatului care a confundat strada cu bordelul, abordând două femei pe care nu le cunoștea absolut deloc, doamnele fiind colege de serviciu.

Prima dintre femei se afla pe stradă în fața clădirii unde lucrează, pe strada Grigore Cantacuzino din municipiul prahovean. Bărbatul ar fi urmărit-o pe prima dintre doamnele molestate, pe care a pipăit-o într-un loc nepermis. Pe cea de-a doua a molestat-o atingând-o pe sâni după ce a pătruns în curtea companiei unde cele două muncesc.

Două angajate ale unei firme ce aparține de o mare companie de stat, molestate în plină zi de un pensionar

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, victimele atacatorului sunt angajate la Depogaz, o firmă de înmagazinare de gaze naturale care aparține în totalitate de una din cele mai mari companii de la noi, Romgaz.

Femeile s-au arătat consternate de gestul bărbatului, anunțând de urgență autoritățile după situația stânjenitoare în care au fost expuse, temându-se, totodată, pentru integritatea lor, dat fiind felul în care s-a purtat agresorul. Individul a fost, de astfel, arestat și acum trebuie să dea socoteală pentru ce a făcut.

Mai trebuie precizat faptul că, potrivit IPJ Prahova, pensionarul și-a recunoscut fapta, deci dădea semne de luciditate, însă, chiar și așa, acesta va fi expertizat psihiatric. FANATIK a mai aflat despre bărbatul care pipăia femeile pe stradă că nu avea antecedente penale (cel puțin nu cu privire la infracțiunea pentru care acum e răspunzător) și nici nu era tulburat de aburii alcoolului sau să fi fost sub influența anumitor substanțe interzise.

Cazurile de agresiune stradală, fenomen sau cazuri izolate? Ce se întâmplă la Prahova

FANATIK i-a întrebat pe reprezentanții IPJ Prahova dacă au observat o înmulțire a cazurilor de agresiune sexuală comise în spațiul public, dat fiind că astfel de episoade apar tot mai des în locuri diferite ale țării. Polițiștii ne-au transmis că nu e vorba despre un fenomen, însă ce e diferit e faptul că acum victimele au mai mult curaj să vorbească.

„Nu există atât de multe sesizări pe infracțiuni de acest tip la nivelul județului Prahova, însă astfel de fapte au fost dintotdeauna, dar victimele nu au avut mereu curajul să sesizeze asta. În ultima perioadă, lumea colaborează mai mult cu autoritățile și chiar e necesar, deoarece astfel de comportamente nu au ce căuta în societate”, ne-au spus reprezentanții IPJ Prahova.

Pipăirea unei femei în zona intimă nu este o simplă hărțuire!

Astfel de fapte sunt pedepsite destul de dur de lege. O atingere sexuală neconsimțită este încadrată, de regulă, la infracțiunea de agresiune sexuală din Codul Penal. Articolul 219 spune că orice act de natură sexuală făcut prin constrângere sau profitând de posibilitatea victimei de a se apăra se pedepsește cu

Mai pe românește, dacă vorbim despre pipăiri în zona intimă, apucare de sâni sau fese, atingere sexuală forțată pe stradă sau molestare într-un mijloc de transport sau în orice alt spațiu public, toate aceste exemple nu sunt considerate, așadar, simplă hărțuire, ci Pedepsele sunt mai mari, de regulă, dacă fapta este însoțită și de violență.