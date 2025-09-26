Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba

E scandal mare pe bani în interiorul TVR! Angajații televiziunii se judecă cu postul public pentru anumite drepturi salariale neplătite, unul dintre procese judecându-se în luna noiembrie 2025. Miza? Primele de sărbători.

ADVERTISEMENT

Angajați ai TVR au dat postul public în judecată. Scandalul primelor neplătite

Tribunalul București urmează să se pronunțe pe data de 17 noiembrie în procesul intentat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor Mediasind plus alte 18 persoane semnatare, angajate la TVR, cu privire la pretențiile financiare în litigii de muncă.

Dosarul a fost înregistrat pe 23 iunie, anul acesta, însă nu s-a luat nicio hotărâre, mutat pentru o altă dată, și anume 11 septembrie. Nici la noul termen judecătorii nu s-au pronunțat, așa că angajații postului public ar putea să primească un răspuns în a doua jumătate a lui noiembrie.

ADVERTISEMENT

Pe lista nemulțumiților se află și vedeta Marina Almășan. Ce spune reprezentantul celor 18 reclamanți. Numărul revoltaților e mult mai mare

Pe lista celor care își cer drepturile se numără și prezentatoarea Marina Almășan. Lista e completată de o serie de alți angajați, reprezentați de sindicat. Reprezentantul celor care își cer banii a confirmat, pentru FANATIK, că este vorba despre neplata primei de Crăciun, însă atrage atenția asupra faptului că acesta e doar unul dintre nenumăratele procese pe care Mediasind le-a deschis , peste 1.000 de angajați având câte ceva de reclamat.

„Sunt mai multe procese. 1.000 de angajați sunt în proces. Noi nu ne-am recuperat un beneficiu din contractul colectiv de muncă din cauza unei ordonanțe a guvernului și am dat în judecată instituția, asta am putut să facem. E vorba despre drepturi salariale, e o primă de Crăciun care nu s-a acordat la vremea respectivă din cauza acelei ordonanțe de guvern. Așteptăm să vedem ce ne spune instanța”, ne-a declarat Emanuel Sorin Torică, liderul Mediasind.

ADVERTISEMENT

Circuitul banilor la TVR. De ce nu i-a putut plăti directorul postului pe angajați. Cum s-a produs blocajul

Care este, însă, motivul pentru care TVR nu a plătit anumite drepturi salariale, care se ridică la zeci de mii de lei? Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, drumul banilor către angajați este unul destul de complicat, care de multe ori s-a lovit de blocaje chiar în interiorul instituției.

ADVERTISEMENT

Directorul Televiziunii Române nu poate da, de la sine putere, salarii și prime după bunul plac, întrucât s-ar putea trezi cu o amendă usturătoare și Curtea de Conturi pe cap. Cum se acordă, așadar, primele la TVR? Stația tv are în interior un controlor delegat al , mai precis, e vorba despre un funcționar care trebuie să avizeze toate cheltuielile peste un anumit nivel, un nivel care se ridică undeva la 20.000-30.000 de euro.

Practic, orice cheltuială mare trebuie contrasemnată de acest funcționar mandatat de Ministerul Finanțelor Publice. Orice plată ar vrea să facă directorul TVR, dacă nu e contrasemnată de delegatul ministerului, aceasta nu se mai face. Șeful TVR nu poate trece, așadar, peste acel aviz dat în condițiile legii.

ADVERTISEMENT

Mai precizăm că, de-a lungul anilor, guvernul a dat anumite ordonanțe privind plățile anumitor prime de aici începând o dispută între TVR și delegatul Ministerului Finanțelor, reprezentanții guvernului spunând că prevederile ordonanțelor se aplică angajaților TVR, în timp ce cealaltă tabără susține că nu se pot aplica. De ce nu s-a avizat plata primelor? Ne lămurește chiar departamentul juridic de la postul public.

Clarificările TVR: 96 de dosare pe rol. De ce nu mai dă postul public prime și bonusuri

Conducerea Televiziunii Române a clarificat haosul din instanțele judecătorești creat de pretențiile angajaților privind banii pe care nu i-au mai primit. TVR confirmă că procesul din 17 noiembrie 2025 are ca obiect neacordarea primei de Crăciun din 2024, însă e doar unul din cele 96 de dosare în curs de judecare.

„Referitor la întrebarea dacă TVR are obligația de a acorda prima de Crăciun pentru anul 2024 (această primă face obiectul dosarului la care vă referiți), poziția juridică a SRTv este clară și se bazează pe multiple argumente legale imperative care exclud posibilitatea acordării acestei prime.

În mod expres, art. IV alin. (2) și (3) din OUG nr. 115/2023 interzic instituțiilor și autorităților publice, precum și operatorilor economici aflați sub controlul statului, acordarea de premii sau prime în anul 2024 cu ocazia sărbătorilor legale, cu excepția unor categorii restrânse (ex. sportivi de performanță, elevi olimpici, personal participant în misiuni internaționale etc.), excepții care nu sunt incidente în cazul personalului TVR.

Este vorba, totodată, despre interdicția legală, expresă și absolută pentru TVR de a acorda prime în anul 2024 prin incidența dispozițiilor art. XIII din OUG nr. 31/2024, precum și despre lipsa prevederii acordării primelor în bugetul aferent anului 2024 – 2025.

Potrivit art. XIII din OUG nr. 31/2024, începând cu anul 2024, operatorii economici cu pierderi contabile și/sau plăți restante la 31 decembrie 2023 — categorie în care se încadrează TVR — au interdicția expresă de a acorda premii, prime, bonusuri sau alte drepturi de natură salarială similare. Această interdicție este formulată în termeni imperativi și cumulativi, fiind condiționată de o serie de cerințe cumulative, printre care: aprobarea unui plan de redresare financiară, menținerea numărului de personal, menținerea exclusivă a drepturilor aflate în plată la 31 decembrie 2023 și, mai ales, interdicția de a acorda orice drept salarial suplimentar care nu a fost deja bugetat și aflat în plată”, au transmis reprezentanții TVR, pentru FANATIK.

Prima de Crăciun: 3.885 lei brut

Așadar, dreptul solicitat de sindicat în speța care se judecă în noiembrie nu se afla în plată la data de 31 decembrie 2023, nefiind bugetat în anul fiscal 2024 și nici nu se încadrează în excepțiile reglementate din ordonanța 31/2024. TVR susține că, în lipsa unui plan de redresare aprobat și a unui buget corespunzător nu poate să acorde acea primă.

Cât despre banii prevăzuți, suma totală contestată este de 69.930 de lei, prima de Crăciun pentru cei 18 angajați. Valoarea individuală este de 3.885 lei brut pe persoană, „echivalentul salariului minim din cadrul instituției, conform prevederilor art. 139 din Contractul Colectiv de Muncă”.

În 2024, TVR nu a acordat nici indemnizațiile de ieșire la pensie

Primele de sărbători sunt reglementate prin CCM, reprezentând drepturi negociate colectiv, însă care trebuie să respecte condițiile legale și situația bugetară la momentul acordării. După adoptările OUG 115/2023 și OUG 31/2024, TVR nu a acordat în anul 2024 nici indemnizațiile de ieșire la pensie.

„Confirmăm că pe rolul instanțelor se află 96 de dosare având ca obiect plata primelor de Paște/Crăciun, ceea ce demonstrează amploarea și complexitatea situației juridice cu care ne confruntăm. Societatea Română de Televiziune respectă în mod consecvent cadrul legal în vigoare și își îndeplinește obligațiile în limitele prevederilor legale și a posibilităților bugetare. Aplicarea restrictivă a legislației fiscale actuale reflectă necesitatea unei gestiuni responsabile a fondurilor publice, în contextul imperativului consolidării financiare a instituțiilor publice. Subliniem că respectarea legislației în vigoare nu reprezintă o opțiune, ci o obligație legală imperativă, iar orice interpretare contrară ar putea genera responsabilități juridice și financiare suplimentare pentru instituție”, a mai transmis TVR, pentru FANATIK.