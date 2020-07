Angajați PRO TV, infectați cu coronavirus! Mesaj public al postului.

Câțiva angajați ai PRO TV au fost infectați cu coronavirus! Au spus-o chiar și reprezentanții postului de televiziune. Aceștia au admis într-un mesaj public că există astfel de cazuri în trust.

„În cursul acestei săptămâni, câțiva angajați au fost confirmați, din păcate, ca fiind infectați cu COVID-19.

Colegii noștri urmează cu strictețe recomandările autorităților și ale specialiștilor”, se arată în mesajul publicat pe protv.ro.

Mai mulți angajați PRO TV au coronavirus

Mai mult de atât, televiziunea a ținut să informează că se fac teste în rândul echipei, iar întregul sediu, studiourile și mașinile au fost dezinfectate.

Toate acestea se petrec adițional față de dezinfecțiile profesionale care aveau deja loc zilnic în incinta companiei din luna martie.

Culmea, mesajul public a apărut la doar o zi după ce compania a trimis notificări presei să nu scrie despre posibile cazuri de Covid-19 în Pro TV.

Concret, în urmă cu doar câteva ore, Pro TV a solicitat presei să nu scrie sau să menționeze Pro TV sau numele unor angajați în legătură cu presupusa existență a unor cazuri pozitive în rândul salariaților.

“Sa va abtineti de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (…)

(…) (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) (…)

(…) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora”, se arăta în notificarea PRO TV-ului