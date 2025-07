Angajații de la stat, protest spontan în fața Guvernului: “Noi aducem bani în țară!” Cu cât le-ar putea scădea veniturile

Angajații instituțiilor publice au fost prezenți la un protest spontan în fața Guvernului, în contextul măsurilor de austeritate adoptate. Veniturile acestora ar putea fi reduse cu peste 40%.

Protest spontan în fața Guvernului. Mesajul angajaților de la stat

Vineri, 4 iulie, angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nemulțumiți de măsurile de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan. Veniturile celor care se ocupă cu gestionarea fondurilor europene ar fi reduse drastic.

ADVERTISEMENT

Inițial, angajații au protestat în holul ministerului. Ulterior, după ora 14, la finalul programului de lucru, s-au deplasat în Piața Victoriei. Aceștia sunt revoltați de proiectul de lege care urmează să fie adoptat astăzi de Guvern.

Conform proiectului de lege, veniturile brute ar scădea cu până la 42%, prin reducerea sporului pentru fonduri europene de la 50% la 35%. “Protestăm pe rând, să nu impactăm activitatea, câte o oră, câte două, pentru că suntem profesioniști, oameni serioși. (…)

ADVERTISEMENT

Prin măsurile luate, veniturile noastre sunt diminuate la jumătate, în condițiile în care noi suntem plătiți din bani europeni, impactul nostru este unul pozitiv la buget. Noi nu impactăm bugetul”, a spus Carmen Maican, președintele Sindicatului “MIPE Normalitate”, potrivit .

La protest, s-au prezentat cu mai multe pancarte cu mesaje, cum ar fi “Noi aducem bani în țară!” sau “Comisia ne plătește salariile!”. Aproximativ 200 de angajați au venit la protest vineri dimineață.

ADVERTISEMENT

Mesajul ministrului Dragoș Pîslaru

În cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sunt angajate în jur de 2.000 de persoane. La un moment dat, protestatarii l-au înconjurat și pe Dragoș Pîslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene.

ADVERTISEMENT

Acesta i-a informat că a transmis nemulțumirile lor lui Ilie Bolojan, însă premierul va lua decizia finală, conform . “V-am spus că mi-am făcut treaba, în sensul că toate aceste argumente sunt pe masă. (…)

Nu vreau să speculez. Ce vă pot spune e că am avut discuții cu argumente, pe care le-am pus pe masă. Eu ce vă zic și dacă înțelegeți ce vă zic bine, dacă nu, nu, eu am dus aceste lucruri, am explicat aceste perspective. Deciziile de Guvern sunt decizii solidare, nu am ce să fac mai mult! (…)

Nu voi avea discuții cu băi de mulțime. (…) În afară de faptul că e un lucru care nu se întâmplă peste noapte, mâine dimineață va avea loc o discuție, nu mai am ce adaug”, a fost mesajul ministrului.