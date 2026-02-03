Angajații din Sănătate, la un pas de grevă generală: cei mai afectați sunt pacienții cronici. Sindicaliștii amenință: „Nu renunțăm la aceste mișcări”

ADVERTISEMENT

Sindicaliștii Sanitas au analizat impactul pe care le-ar avea măsurile de austeritate a Guvernului Bolojan. Astfel, se pregătește o grevă generală dacă nu se renunță la reducerea cu 10% a fondului de salarii și la alte măsuri care ar duce la pierderea veniturilor celor din sănătate și asistență socială. Ce impact ar avea tăierile salariale și ce s-ar întâmpla în cazul declanșării grevei generale.

Posibilă grevă generală în sănătate și asistență socială

Consiliul Național al Federației Sanitas din România a avut o întâlnire luni, 2 februarie, în care s-au analizat mai multe aspecte, de la contextul politic și economic, până la impactul măsurilor de austeritate anunţate de Guvernul Bolojan asupra sistemelor publice de sănătate şi de asistenţă socială. Astfel, în cadrul dezbaterilor, membrii Consiliului Național au evaluate efectele reducerilor bugetare și s-a ajuns la concluzia că ele „vor afecta grav funcţionarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială, calitatea serviciilor oferite populaţiei şi, în mod direct, veniturile angajaţilor din aceste sectoare esenţiale”.

Consiliul Național a mandatat Biroul Executiv al Federației Sanitas sa demareze toate procedurile în vederea exceptării sănătății și asistenței sociale de la măsura Guvernului, care reduce cu 10% fondul de salarii. De asemenea, membrii au decis declanșarea unei greve generale în cazul în care se ajunge la pierderile veniturilor salariaților din aceste sectoare.

„Angajații din Sănătate și Asistență socială, membrii de sindicat pe care îi reprezentăm nu pot fi transformați în victimele politicilor de austeritate, în condițiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal și cu subfinanțarea cronică. În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Național nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federația SANITAS va declanșa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor și intereselor membrilor noștri”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.

Cât de tare îi va afecta pe angajații din sănătate tăierea cu 10% a fondului de salarii

Pe acest subiect, FANATIK a discutat cu vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu. Acesta a afirmat că lovitura se va duce direct în veniturile personalului din , iar angajații vor avea de suferit în contextul în care sporurile oricum sunt mici și se raportează la salariile din 2018. O tăiere ar însemna un impact semnificativ.

„Clar, totul se duce în venituri. Singura modalitate de a scădea veniturile personalului din sistemul sanitar este diminuarea sporurilor, care și așa sunt cum sunt, plătite la 2018. Spitalele de urgență au sporurile la minim, spitalele mari au sporurile la minim, pentru că s-au raportat la Legea 153, la salariul din 2018. Un asistent medical, de exemplu, care are un spor de 12-15%, ia undeva la 1000 de lei banii în mână. Vă dați seama, 10% ar însemna diminuarea cu 400 de lei”, a declarat vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu.

În același timp, vicepreședintele evidențiază faptul că au rămas puțini oameni în sistemul de sănătate. Acesta a precizat că în unitățile sanitare există câte un asistent care trebuie să aibă grijă de 30 de pacienți, iar nu ar îmbunătăți situația în cazul acestora, dar nici în cazul medicilor și infirmierelor.

„La un medic, o diminuare de 10% ar însemna 1500 de lei. Știți, probabil, că medicii nu vor să mai facă gărzi pentru că sunt plătite la valoarea din 2018, acum să le mai iei și din bani, nu-ți mai vine deloc. Privatul abia așteaptă să recruteze personal din sistemul public”, a mai punctat Romeo Sandu, pentru FANATIK.

Ce se va întâmpla în cazul declanșării unei greve generale: medici în stradă, pacienți în așteptare

În cazul declanșării unei greve generale, vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu, a declarat faptul că se vor respecta toate prevederile legale, iar această acțiune se va desfășura în contextul în care activitatea din spitale nu va fi afectată în proporție de 100%. Cu toate acestea, timpii de așteptare pentru pacienți ar fi mai mare, deoarece una din patru asistente va mai lucra în timpul protestului.

„Noi trebuie să asigurăm o treime din activitate, adică activitatea de urgență. Nu poți să închizi spitalul și să stai în fața spitalului. Sunt niște pași care trebuie urmați. Depinde foarte tare de ce se întâmplă în continuare cu aceste acte normative. Colegii mei sunt dispuși să facă grevă, dar cu respectarea prevederilor legale, pentru că nu ne putem permite altfel. Efectul asupra pacienților, vă dați seama, după ce se așteaptă cu orele în camere de gardă, prin UPU, prin secții, ar însemna și mai mult. Și ar fi direct afectați pacienții cel puțin cronici, care nu reprezintă urgențe. Pentru că urgențele sunt clar reglementate. Timpii de așteptare în spitale ar fi mult mai mari. Personalul, vă dați seama, după ce e puțin, va fi și mai puțin. Ar însemna ca din patru asistente să lucreze una singură.

Noi nu renunțăm la aceste mișcări. Colegii noștri din toată țara, cu ei am avut Consiliul Național, colegii noștri și-au spus punctul de vedere. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare. Sperăm ca premierul să nu cumva să ne aducă în situația de a face grevă. Colaborarea noastră cu domnul ministru Rogobete este una bună. Dânsul ne-a dat ceva asigurări, dar până nu vedem și documentele și actul normativ, nu ne putem opri din niciun fel de mișcare”, a mai completat vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu, pentru FANATIK.