Angajatul arestat în dosarul exploziei din Rahova are probleme financiare uriașe. Motivul pentru care a fost executat silit

ADVERTISEMENT

Judecătoria Sectorului 5 a dispus, pe 31 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei persoane reţinute pe 29 octombrie în dosarul exploziei din cartierul Rahova. Este vorba de Mihai Burcea, Andrei Soare şi George Costache, unul fiind angajat al Distrigaz, iar ceilalţi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL. Cei trei bărbaţi au fost reținuți pentru distrugere din culpă, după explozia din 17 octombrie.

George Costache are datorii de peste 10.000 lei

Acuzaţia adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum şi celor doi angajaţi ai firmei se referă la faptul că aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale. Și compania Distrigaz Sud este cercetată în dosar.

ADVERTISEMENT

George Costache, unul din cei doi angajați ai firmei implicate, are probleme financiare. Numele său apare ca debitor într-un dosar al cărui obiect este „validare poprire”, înregistrat pe 5 septembrie 2024 la Judecătoria Sectorului 3, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Creditor figurează o companie de recuperare a creditelor, iar terț poprit este firma la care a lucrat Costache înainte de Amproperty Construct SRL, tot din domeniul instalațiilor de gaze naturale.

În dosar se arată că creditorul a formulat cerere de validare a popririi solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună validarea popririi înfiinţate în dosarul de executare până la concurența sumei de 10.819,39 lei, cu cheltuieli de judecată. În motivarea cererii, s-a arătat că, în fapt, la data de 28.12.2023 aceasta împotriva lui George Costache, solicitând punerea în executare a contractului de credit din 28.06.2022 încheiat cu o bancă.

ADVERTISEMENT

În urma interogărilor efectuate s-a comunicat că George Costache obţine venituri de natură salarială în cadrul societăţii Proconstructo Group, iar executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor debitorului prin adresa de poprire comunicată terţului la data de 19.08.2024. S-a solicitat terţului poprit virarea unei cote de 1/3 din salariul debitorului, însă acesta nu şi-a îndeplinit în termenul legal obligaţia.

ADVERTISEMENT

Firma al cărei angajat a fost nu a plătit sumele datorate

Prin încheierea din data de 26.01.2024 pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului George Costache. Prin adresa din data 9.08.2024 pronunțată de biroul de executori judecătorești s-a dispus înființarea popririi asupra tuturor sumelor de bani prezente și viitoare deținute în numele sau datorate debitorului urmărit de terţul poprit până la concurența sumei de 10.819,39lei, fiind comunicată terțului poprit la data de 19.08.2024.

Instanța a reținut că terțul oprit a beneficiat de un termen de 5 zile pentru îndeplinirea obligațiilor sale, aspect necontestat de George Costache și terțul poprit. Deopotrivă, instanța a reținut că cererea de validare a popririi fost depusă de către creditoare la data de 4.09.2024. În dosar se menționează că cererea de validare de poprire se introduce în termen de o lună, calculat de la momentul la care terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă. În cauză, drepturile salariale se achitau lunar de terţul poprit debitorului şi, astfel, instanța a reținut că s-a respectat termenul prevăzut de lege.

ADVERTISEMENT

În ce privește a doua condiţie condiție – existența unei datorii a terțului poprit față de debitor, prezente sau viitoare, în temeiul unui raport juridic existent – instanța a reținut că este îndeplinită întrucât din înscrisurile transmise de ITM există raporturi contractuale sau de altă natură între debitor și terțul poprit, relații de natură să atragă vreo obligație de plată din partea terțului poprit, , terţul poprit având calitatea de angajator şi astfel existând raporturi de muncă între debitor şi terţul poprit.

Instanța a admis cererea de validare a popririi

În ce privește a treia condiție – refuzul terțului poprit de executare a plății față de creditor – instanța a reținut că este îndeplinită. Astfel, din fişa de interogare efectuată în baza de date şi din înscrisurile transmise de ITM s-a constatat că la data la care terţul poprit a luat la cunoştinţă de înfiinţarea popririi – 19.08.2024, contractul de muncă între debitorul George Costache şi terţul poprit era în fiinţă, acesta fiind obligat la aducerea la îndeplinirea a prevederilor legale.

Având în vedere faptul că la momentul comunicării popririi, contractul de muncă producea efecte, precum şi faptul că terţul poprit, în termen de 5 zile de la această dată nu şi-a îndeplinit obligaţia de a consemna sumele de bani datorate debitorului, conform adresei de înființare a popririi și de a transmite dovada executorului judecătoresc și nici nu a făcut dovada faptului exonerator de răspundere, condiţiile validării popririi sunt îndeplinite, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 3 februarie 2025, Judecătoria Sectorului 3 a admis cererea de validare a popririi formulată de creditor în contradictoriu cu terțul poprit Proconstructo Group SRL, privind pe debitorul George Costache. Astfel, a validat poprirea înființată prin adresa din data de 9.08.2024 comunicată la data de 19.08.2024, emisă în dosarul de executare, atât pentru sumele ajunse la scadență, cât şi pentru cele scadente în viitor, validarea având efect de la data scadenței. A obligat terţul poprit să plătească creditorului suma datorată debitorului cu titlu de salariu şi alte venituri, până la 1/3 din veniturile salariale nete lunare ale debitorului, în limita creanţei datorate de aceasta din urmă creditorului, respectiv în sumă de 10.819,39 lei.