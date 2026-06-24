Angajatul lui Cristiano Ronaldo a cerut o mașină de lux din colecția starului după ce șeful său a marcat la CM 2026! Reacția lui CR7

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Portugalia a fost extrem de criticată după remiza contra DR Congo din prima partidă de la Campionatul Mondial. Naționala lui Roberto Martinez s-a revanșat în al doilea duel și s-a impus la un scor impunător, 5-0, în fața reprezentativei din Uzbekistan. Cristiano Ronaldo nu s-a lăsat mai prejos, atacantul reușind să înscrie două goluri.

Angajatul lui Cristiano Ronaldo a cerut o mașină de lux

Foarte fericit după prestația echipei sale, Cristiano Ronaldo a vorbit cu toată presa la finalul victoriei din etapa a doua de la Campionatul Mondial. Interesant este faptul că doi reprezentanți ai presei lucrează la LiveMode, un canal de streaming din Portugalia la care CR7 este acționar. În timp ce primul reporter a cerut în glumă o mărire salarială, al doilea a țintit mai sus: o mașină de lux.

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„Avem două întrebări pentru tine. De acum deții acțiuni la LiveMode (n.r. canal de streaming din Portugalia), așa că tehnic ești șeful nostru. În primul rând, vrem să îți spunem că ești cel mai bun șef din lume. În al doilea rând, voiam să te întrebăm dacă putem negocia vreo mărire aici”, a spus primul reporter.

Al doilea a fost ceva mai curajos, solicitând un bolid de lux: „Din partea mea, eu nu vreau nicio mărire. Voiam doar să te întreb dacă, odată ce relația noastră avansează, aș putea să primesc o mașină de serviciu. Accept oricare dintre cele pe care le deții tu”.

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după întrebările reporterilor și a răspuns, în stilul său caracteristic, , în condițiile în care euforia golurilor marcate își spunea cuvântul: „Simțul umorului. Îmi place. Astăzi chiar este o zi potrivită să aveți simțul umorului”.

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Os caras da Livemode Portugal pediram aumento pro CR7 na entrevista pós jogo HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAA Ps: Cristiano é sócio da Livemode 📹 — “Entre aspas” — Futebol (@entreaspasfut)

Ce colecție de mașini are Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este un mare iubitor al bolizilor, iar colecția sa este una dintre cele mai impresionante și scumpe din lumea sportului, fiind estimată la o valoare de aproximativ 20-25 de milioane de euro. Lusitanul este cunoscut pentru faptul că are o pasiune declarată pentru supercaruri și hypercaruri produse în ediții extrem de limitate.

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Colecție de mașini a lui Cristiano Ronaldo include piese ultra-exclusive precum: Bugatti Centodieci (~9.500.000 €), Bugatti Chiron (~2.500.000 €), Bugatti Veyron (~1.800.000 €), Ferrari Monza (~1.600.000 €) și McLaren Senna (~1.000.000 €), alături de modele de lux ca Rolls-Royce Phantom (~500.000 €), Rolls-Royce Cullinan (~350.000 €), Mercedes-Benz G-Wagon Brabus (~350.000 €), Lamborghini Aventador (~300.000 €) și Ferrari Purosangue (~300.000 €).