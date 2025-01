Ange Postecoglou a răbufnit după Arsenal – Tottenham 2-1: „Așa ceva nu este acceptabil”. Ce a spus despre golurile primite de Spurs

Ange Postecoglu (59 de ani) și-a exprimat dezamăgirea după ce echipa sa, Managerul australian a fost extrem de nemulțumit de felul în care s-au apărat elevii săi, inclusiv Radu Drăgușin.

Ange Postecoglu, foc și pară după Arsenal – Tottenham 2-1: „Am fost prea pasivi”

Tottenham continuă pasa neagră din campionat. Spurs a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în Premier League, dintre care patru au fost înfrângeri! Ultima, cea cu Arsenal, a ajuns pe locul 13, cu 24 de puncte, cu opt mai multe decât Wolves, prima de sub linia roșie a clasamentului.

La finalul derby-ului de pe Emirates, Ange Postecoglu a fost extrem de nervos, mai ales că Tottenham a condus cu 1-0, dar „tunarii” au răsturnat scorul în doar cinci minute.

„Nu am fost suficient de buni, mai ales în prima repriză. Am fost prea pasivi, i-am permis lui Arsenal să controleze jocul. Sunt cu adevărat dezamăgit de felul în care le-am permis, atât cu mingea cât și fără ea, să dicteze ritmul. Am plătit pentru asta. A doua repriză a fost puțin mai bună, dar nici pe departe suficient de bună”, au fost concluziile lui Postecoglou, potrivit

Managerul australian și-a exprimat dezamăgirea încă de la pauza meciului cu Arsenal, când a făcut nu mai puțin de două schimbări. Maddison și Johnson i-au înlocuit pe Bissouma și Sarr.

„Nu au fost despre recăpătarea controlului, ci despre a juca un fotbal diferit. Nu așa suntem, nu așa aranjasem echipa. Nu așa jucăm noi, stând jos și lăsând-o pe Arsenal să joace în propriul ritm. Pur și simplu nu a fost suficient de bine”, a adăugat managerul lui Spurs.

„Acel gol este reprezentativ pentru întreaga primă repriză”

Ange Postecoglu a vorbit și despre golul 2 primit de Tottenham, la care și Drăgușin a avut o vină. Internaționalul român l-a atacat pasiv pe marcatorul Trossard. Nici la prima reușită a „tunarilor” Drăgușin nu s-a poziționat bine și i-a permis lui Gabriel să înscrie la un corner.

„Cred că acel gol este reprezentativ pentru întreaga primă repriză. Indiferent de orice altceva, așa cum am spus deja, nu am jucat nici măcar aproape de identitatea pe care vreau să o avem. Suntem o echipă agresivă cu și fără minge, am demonstrat asta, am arătat-o acum 7 zile contra lui Liverpool, dar astăzi, mai ales în primele 45 de minute, am fost prea pasivi și așa ceva nu este acceptabil.

Când joci așa, se strecoară și astfel de lucruri. Da, a fost dezamăgitor să primim gol de acea manieră, dar nu e ca și cum jucam măcar aproape de nivelul necesar”, a mai spus australianul.