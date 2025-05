Ange Postecoglou s-a ținut de promisiune! Declarația tehnicianul lui Tottenham din septembrie 2024 a devenit virală după finala Europa League

. Astfel, Ange Postecoglou și-a respectat promisiunea făcută suporterilor în septembrie 2024, după un eșec împotriva rivalei Arsenal.

Ange Postecoglou s-a ținut de promisiune

Tehnicianul australian afirma anul trecut că își va continua seria pozitivă din cariera de antrenor, acesta câștigând cel puțin un trofeu în al doilea sezon pe banca unei formații, indiferent că a fost vorba de o echipă de club sau de prima reprezentativă a Australiei.

„Nu uneori câștig un trofeu în al doilea sezon, tot timpul fac asta. Nu spun lucruri dacă nu cred în ele”, afirma la acel moment Ange Postecoglou. Antrenorul și-a respectat promisiunea, iar Spurs a încheiat o perioadă de 17 ani fără trofee majore odată cu triumful de la Bilbao.

După finalul meciului, jucătorii lui Tottenham au ridicat un banner cu o imagine în care Postecoglou apărea alături de trofeul Europa League și de mesajul privind câștigarea unei competiții în al doilea sezon. , care a sărbătorit alături de coechipieri.

Ange Postecoglou: „Acest club a avut antrenori de clasă mondială și nu au reușit să cucerească un trofeu”

Ange Postecoglou a analizat succesul obținut de Tottenham după finalul partidei din Țara Bascilor. „E greu să exprim în cuvinte ceea ce simt. Știu ce înseamnă această victorie pentru club și pentru suporteri. Am avut un an dificil, dar în a doua parte a sezonului ne-am concentrat pe un singur obiectiv și am simțit că acesta este.

Să-l realizăm astăzi înseamnă mult pentru club, care primise de mult timp eticheta unei echipe care ajunge aproape de trofee, dar nu le câștigă. Singurul mod în care poți schimba asta este câștigând, și am realizat asta astăzi.

Ultimii doi ani au fost cei mai dificili din cariera mea, dar știam că așa va fi. Acest club a avut antrenori de clasă mondială, cu realizări mult mai importante decât ale mele, și nu au reușit să cucerească un trofeu. Știam că va fi o provocare imensă.

În acest sezon au existat și problemele cu accidentările, dar am fost convins că putem câștiga ceva, iar după ce am fost eliminați din Cupa Ligii, m-am concentrat pe Europa League. Ne-a costat în campionat și este vina mea, dar am simțit că putem realiza ceva în acest an”, a afirmat Postecoglou la finalul partidei, pentru .