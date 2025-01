, Tottenham Hotspur și a făcut un pas important către calificarea în primele opt echipe din UEFA Europa League.

Ange Postecoglou, verdict după Hoffenheim – Tottenham 2-3, în Europa League: „Vrem să terminăm în primele opt”

Cu un parcurs catastrofal în campionat, acolo unde este mai aproape de zona roșie a clasamentului, Tottenham Hotspur face un sezon bun pe plan european. Joi, elevii lui Ange Postecoglou au obținut a patra victorie din Europa League.

Gruparea londoneză, cu Radu Drăgușin titular, s-a impus pe terenul celor de la Hoffenheim, scor 3-2 și a făcut un pas important către calificarea directă în fazele eliminatorii.

Son a fost eroul echipei pentru care evoluează și internaționalul român Radu Drăgușin, el reușind să marcheze două dintre cele trei goluri înscrise de Tottenham Hotspur în Germania.

La finalul partidei, antrenorul Ange Postecoglou a tras primele concluzii după un duel greu contra fostei adversare a FCSB-ului și l-a remarcat pe Son pentru evoluția solidă din acest joc.

„Nu este ușor să obții victorii în deplasare în Europa, am urmărit aseară Liga Campionilor și a fost o singură victorie în deplasare, așa că este greu. Credit băieților. Cred că a fost o primă repriză remarcabilă, am jucat foarte bine.

Am părut puțin obosiți în a doua repriză, dar am rămas conectați și Sonny a marcat acel gol în plus care ne-a adus victoria. Am avut școlari acolo până la urmă și a fost o victorie grozavă”, a început Ange Postecoglou.



Ange Postecoglou: „Ai nevoie ca liderii tăi să iasă în evidență”

„Știam că, dacă am putea înscrie mai devreme și să punem puțină presiune asupra lor, atunci ne-ar permite să ne punem într-o poziție foarte bună în joc. El (n. r. Maddison) a fost bun toată noaptea. Din nou, un pic de oboseală în a doua jumătate, dar le-a cauzat o mulțime de probleme.

Jucând în deplasare în Europa cu o echipă atât de tânără, fără experiență, ai nevoie ca liderii tăi să iasă în evidență și au făcut asta în seara asta. Ne oferă o șansă mare de a obține unul dintre acele opt locuri.

Este o poziție grozavă pentru noi cea în care ne aflăm. Vrem să terminăm în primele opt pentru că ne oferă o săptămână de odihnă suplimentară din programul pe care l-am avut”, a declarat Ange Postecoglou la finalul jocului.