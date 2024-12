Ange Postecoglu, răfuială cu presa din Anglia: „Nu e prima dată. Respectați-mă!”. De ce s-a enervat antrenorul lui Drăgușin de la Tottenham

Ange Postecoglu (59 de ani) a făcut o criză de nervi după ce . Managerul australian s-a declarat nemulțumit de modul în care îl tratează presa britanică.

Presa din Anglia, inamicul lui Ange Postecoglu: „Am 26 de ani de meserie în spate!”

Tottenham a obținut o calificare dramatică în semifinalele Cupei Ligii Angliei învingând-o cu 4-3 pe Manchester United. La final, australianul i-a „certat” pe jurnaliști. Antrenorul lui Radu Drăgușin se consideră nerespectat.

Întrebarea care l-a enervat cel mai tare pe Postecoglu a fost legată de stilul ofensiv al lui Spurs. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani a răspuns într-un mod arogant, replicând că vrea să să sfideze anumite cutume din fotbalul britanic.

„Nu este prima dată în cariera mea. Respectați-mă! Am 26 de ani de meserie în spate și ar trebui să aveți mai mult respect și nu sunt singurul care cere asta.

Am văzut asta la alți manageri. Am văzut asta la Unai Emery, am văzut asta și la Nuno Espirito Santo când a fost aici”, a spus australianul la conferința de presă de după meciul cu Manchester United, conform .

Managerul lui Tottenham e în conflict cu Jamie Carragher

Unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Ange Postecoglu este fostul fundaș al lui Liverpool, .

„Critica mea față de Tottenham sub managementul lui Postecoglou este că nu își schimbă niciodată stilul de joc, indiferent de cum decurge partida.

Nu cred că fotbalul poate fi jucat în același mod din primul minut până în minutul 90”, a transmis Jamie Carragher, la Sky Sports.

Replica managerului australian n-a întârziat să apară, care a pus la zid simțul criticat al fostului stoper englez. „Jamie Carragher, prietene… poți să-i spui cum vrei, îi va plăcea asta.

Oamenii îmi spun că mă place ca persoană, așa că asta este important pentru mine”, a fost replica antrenorului lui Radu Drăgușin de la Tottenham.

Duminică, 22 decembrie, Tottenham are meci pe Anfield, cu Liverpool, liderul din Premier League și echipa la care Carragher a scris istorie. Partida va lua startul la ora 18:30. Înainte acestui duel, Spurs este pe locul 11, cu 23 de puncte, cu 13 mai puține decât „cormoranii”.