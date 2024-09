Ange Postecoglu, reacție nervoasă după Newcastle – Tottenham 2-1 în care Drăgușin a fost titular: ”Dacă nu marchezi al doilea gol…”

Fundașul Radu Drăgușin a fost pentru prima dată titular în acest sezon, însă . Spurs a avut ocazii uriașe de gol la 1-1, însă a ratat cu multă nonșalanță.

Ange Postecoglu și-a criticat jucătorii după Newcastle – Tottenham 2-1

La finalul partidei Newcastle – Tottenham 2-1, din etapa a 3-a din Premier League, managerul Ange Postecoglu nu s-a sfiit să arate cu degetul către jucătorii săi ofensivi pentru numeroasele ocazii irosite.

ADVERTISEMENT

”Din păcate, victoria ne-a scăpat. Am avut șanse să câștigăm meciul confortabil, dar plecăm fără niciun punct, așa că este dificil de digerat. Asta a fost să fie. Dacă nu marchezi al doilea gol atunci când ai momentul…

Portarul (n.r. – Guglielmo Vicario) a avut câteva intervenții bune, dar noi am avut șanse să creăm ceva mai mult și nu am făcut-o. Când ne creăm atât de multe șanse, ar trebui să primim mai mult decât am făcut-o acum.

ADVERTISEMENT

Partea pozitivă este că jocul nostru a arătat bine, așa cum a fost și în ultimele jocuri. Trebuie doar să ne primim recompensa pentru jocul nostru. Dacă vom continua să jucăm așa, știm că se va întâmpla și acest lucru”, a declarat Postecoglu, conform .

Jucătorii lui Spurs își reproșează anumite momente de joc

La rândul său, atacantul Brennan Johnson a vorbit despre numeroase ocazii ratate, dar este convins că odată ce se vor marca mai multe goluri și nu se vor mai pierde atât de ușor puncte.

ADVERTISEMENT

”Da, chiar suntem dezamăgiți. Cred că în prima repriză am fost decenți și am creat câteva ocazii. Jocul nostru în general nu a fost prea rău. În a doua repriză am ieșit bine și i-am împins în jumătatea lor. Este vorba despre a face ceea ce putem cu șansele pe care le creăm.

Cred că este doar responsabilitatea noastră, a jucătorilor. Intrăm în zone bune, dar păcătuim la finalizare. Au fost câteva ocazii astăzi în care am fi putut să șutăm și să nu pasăm, apoi altele când am ar fi putut să pasăm și să nu tragă. Este dezamăgitor să pierzi în acest fel.

ADVERTISEMENT

Cred că este greu. Managerul își dorește întotdeauna să fim pozitivi. Nu există scuze, dar nici nu putem să ne plângem prea mult. Cred că este vorba și faptul că trebuie o perioadă ca băieții nou veniți să se adapteze”, a spus Johnson.