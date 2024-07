Tîlvăr, despre compensarea României pentru sistemul Patriot dat Ucrainei. „Nu pot să vă dau elemente concrete”

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, a declarat că nu poate furniza „elemente concrete” în legătură cu compensarea României, după ce țara noastră a anunțat că va dona Ucrainei un sistem anti-rachetă Patriot, cu un sistem similar sau cu un alt sistem.

„Nu pot să vă dau elemente concrete acum”

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, a participat la primele negocieri în ce privește compensarea României în urma donării unui sistem anti-rachetă și anti-aerian Patriot către Ucraina. Tîlvăr a precizat că în această fază nu poate spune când ar putea primi țara noastră drept compensație un sistem anti-rachetă de același tip sau un alt sistem.

„Au fost discuţii şi alaltăieri (marţi) şi ieri (miercuri) dimineaţă. Alaltăieri am participat şi eu şi am condus prima discuţie care urma să creeze şi calendarul negocierilor şi principalele elemente de referinţă. În ceea ce priveşte orizontul de timp nu pot să vă dau elemente concrete acum, pentru că nu s-a ajuns la acest moment la această etapă a discuţiei”, a declarat Angel Tîlvăr.

Iohannis ar vrea tot un Patriot la schimb

Aflat, miercuri, la Washington, la summit-ul NATO, președintele a declarat că statul român ar dori să fie compensat tot cu un sistem Patriot, admițând însă că acesta nu ar putea fi livrat decât „într-un viitor apropiat”. „Dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb, sigur, nu mâine, dar într-un viitor relativ apropiat, dar pentru a compensa absenţa sistemului pe care îl dăm acum, cred că vom reuşi să obţinem şi sisteme care vor fi livrate mai repede şi vor asigura o mai bună supraveghere a spaţiului aerian national”, a declarat Iohannis.

Angel Tîlvăr a mai spus că, la ora actuală, nu poate oferi o dată privind livrarea sistemului Patriot către Ucraina. „Nu am această dată, pentru că această dată în momentul de faţă nu există”. Ministrul Apărării s-a referit și la „acoperirea nevoilor pe care Armata României le are, în situaţia în care am cedat acest sistem” întrebat fiind dacă România ar putea beneficia mai devreme de un sistem anti-aerian de alt tip, fără a oferi alte amănunte.

Cinci sisteme pentru Ucraina

Statele Unite vor furniza Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot, în plus față de cele promise deja de Germania, România și Olanda, potrivit unui comunicat publicat marți în cadrul . Italia va livra un sistem SAMP-T. „Rusia nu va câștiga”, a declarat președintele american la Washington. El a participat alături de liderii celor 32 de țări NATO la summit-ul care a marcat cea de-a 75-a aniversare a Alianței Nord Atlantice.

Într-o declarație comună, mai multe țări au confirmat trimiterea unui total de cinci astfel de sisteme, dintre care patru baterii Patriot. Al cincilea sistem de apărare aeriană anunțat marți este o baterie de SAMP/Ts, sisteme de rachete franco-italiene, pe care Italia se declarase deja pregătită să le livreze. Doar o baterie Patriot, cea donată de Statele Unite, reprezintă o schimbare față de ceea ce i s-a promis Kievului în ultimele săptămâni, după apelurile repetate ale președintelui Volodimir Zelenski.