Angela Forero, fosta Războinică de la Survivor, are mai multe meserii: “Avem timp pentru tot!”

Angela Forero Diaz (36 de ani), eliminată de la Survivor România 2022 din cauza problemelor medicale, are mai multe meserii, despre care a vorbit în cadrul unui interviu.

Angela Forero de la Survivor are mai multe meserii

Experiența competiției de la Pro TV a fost una foarte interesantă pentru fosta concurentă originară din Columbia.

Angela Forero din cauza accidentării la genunchi, pentru că nu s-ar fi putut vindeca dacă ar fi rămas în competiție. Aceasta recunoaște că ar repeta experiența dacă ar avea ocazia.

“Din păcate, eu mă număr printre concurenții care au fost nevoiți să părăsească competiția din cauza problemelor medicale, ca urmare a accidentării mele la genunchi. În condițiile existente în competiție nu m-aș fi putut niciodată reface complet. Da, aș repeta experiența oricând mi s-ar oferi ocazia.”, a declarat Angela Forero pentru .

De profesie, fosta Războinică este medic veterinar, dar și inginer agroindustrial și geolog. A profesat agroindustria cu mai mult timp în urmă, apoi medicina veterinară, după care a studiat Geologia în România. Angela iubește animalele și are acasă un motan.

“Când eram foarte tânără, am profesat agroindustria, apoi medicina veterinară mulți ani. În România, am studiat Geologia și am terminat recent un Master of Science. În viață avem timp pentru tot ceea ce vrem să facem! Da, am un pisic, îl cheamă Hariis.”, a mai spus ea.

Întrebată cu ce se ocupă în timpul liber, Angela Forero are mai multe pasiuni, fiind și o persoană dinamică.

“În timpul liber fac multe chestii. Printre care sport, mâncare, studio. Chestiile vitale zilnice! Sunt o persoană dinamică, așa că timpul liber este clar pentru odihnă.”, a adăugat ea.

Angela Forero este pasionată și de sport și își petrece o mare parte din zi la antrenament pentru a se menține în formă. La rândul ei, de la Survivor le îndeamnă pe femei să se iubească așa cum sunt și să nu asculte comentariile negative din jur.