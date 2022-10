Angela Rusu, la un pas de tragedie. Prin ce a trecut după ce a născut la 47 de ani

Vedeta a fost . Prin ce a trecut după ce a născut la 47 de ani, la numai câteva luni după ce o adusese pe lume pe fetița sa, Maria. Interpreta de muzică populară a dezvăluit coșmarul care a marcat-o.

Angela Rusu, momente de groază. Ce a pățit după ce a devenit mamă la 47 de ani

Angela Rusu a fost diagnosticată cu o boala neurologică în timpul unui turneu pe care l-a susținut în Statele Unite ale Americii. Bruneta a început să se simtă rău din senin și a ajuns la spital, unde a primit o veste cumplită.

De atunci a început să ia medicamente puternice, fiind convinsă că medicii au descoperit ce are. Din păcate, a suferit enorm, totul petrecându-se la numai câteva luni după ce , a treia oară.

„Am mers singură, totul a fost în regulă. În februarie, nașul Bebe Mihu m-a sunat și a zis să merg pentru două săptămâni în America. Eu i-am spus lui Marius că mă simțeam foarte obosită, foarte epuizată…

Am ajuns în America și am aterizat la Chicago, vineri am zburat în L.A și am cântat acolo. Duminică am rămas la niște prieteni de-ai noștri la care am fost cazați și lunea, urma fiecare să meargă unde dorea.

Eu am ales să merg la nașii mei. Am vorbit cu Marius, am vorbit cu fetele, după care m-am trezit în ambulanță. Fără să mi se facă rău, fără să mă simt rău. L-am sunat pe Marius și i-am spus că sunt în spital.

Toată lumea era panicată, nu știa ce se întâmplă. Mi-au dat acele medicamente foarte periculoase, pe care le-am luat, pentru că am luat diagnosticul de bun. Am zis că nu au cum să greșească”, a povestit Angela Rusu în emisiunea Acces Direct, scrie .

Angela Rusu: ”Mama nu a vrut să audă de mine”

Angela Rusu a fost diagnosticată cu o boală gravă și a cerut și a doua părere, unui medic specialist din Cluj-Napoca. Doctorul i-a triplat doza de medicamente, însă tratamentul nu i-a făcut deloc bine, ci se simțea ca o ”legumă”.

Cântăreața de muzică populară nu mai putea să meargă, să mai articuleze cuvintele sau să mai cânte. Ulterior, rezultatele testului RMN au fost trimise în Turcia și abia atunci bruneta a aflat că a fost tratată complet greșit.

„Nu mai puteam să cânt, și ce m-a durut cel mai tare a fost că mama mea nu a vrut să audă de mine”, a mai spus Angela Rusu, mai arată sursa menționată mai devreme.