Angela Rusu, povestea de viață care bate orice film de la Hollywood. A născut la 47 de ani al treilea copil, are un frățior de doar 5 ani și o mamă vitregă de 34 de ani

Angela Rusu are o viață ca-n producțiile americane. A devenit mamă la 47 de ani și are un frate de doar 5 ani. Mama vitregă e mai mică decât ea.