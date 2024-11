Angela Similea, splendidă și la 78 de ani. A întors toate privirile la un eveniment

Angela Similea a surprins de curând la un eveniment. Cântăreața iubită de o țară întreagă și-a făcut apariția la un concert al lui Aurelian Temișan și a uimit prin felul cum arată la onorabilă vârstă de 78 de ani. Pare că trecerea timpului nu și-a pus amprenta asupra ei.

Cum a apărut Angela Similea la concertul lui Aurelian Temișan

Angela Similea este o apariție rară în ultima perioadă în spațiul public, iar atunci când se află prin mulțimea de oameni sau când este invitată să cânte în mod inevitabil întoarce privirile. Nici nu are cum să fie trecută cu vederea, .

ADVERTISEMENT

Celebra doamnă a muzicii ușoare are în momentul de față 78 de ani și o prezență mai activă în mediul online. Pe pagina de Facebook împărtășește gânduri cu fanii din când în când, fie despre viața profesională, fie despre viața personală.

”Te vor critica pentru ceea ce ești, pentru ceea ce nu ești și pentru ceea ce cred ei că ești. Te vor judeca pentru ceea ce faci, pentru ceea ce nu faci și pentru ceea ce nu reușești să faci. Vor vorbi despre tine pentru ceea ce spui și pentru ceea ce taci.

ADVERTISEMENT

Te vor arăta cu degetul pentru succesele tale și pentru greșelile tale, pentru deciziile tale și pentru îndoielile tale. Indiferent cât de mult încerci să mulțumești pe toată lumea, vor exista întotdeauna opinii.

Așadar, trăiește pentru tine însuți, pentru că în final, singurul lucru care contează este să fii fidel propriului tău drum. Harrison Ford”, a postat interpreta zilele acestea, , făcând referire la o vorbă a lui Harrison Ford.

ADVERTISEMENT

Angela Similea, de o eleganță deosebită

Pe data de 18 noiembrie, Angela Similea a participat la concertul lui Aurelian Temișan, organizat la Teatrul Național, și a emanat eleganță prin toți porii. Îmbrăcată într-un costum negru, asortat cu pălărie, un colier alb, o geantă maronie și un inel auriu,

Complimentele au curs la adresa Angelei Similea, potrivit . S-a emoționat profund când Nico a interpretat piesa ”Trăiesc”, parte din repertoriul său. Nu și-a putut stăpâni lacrimile când Nico i-a adresat mulțumiri pentru cântecul care va rămâne mereu în amintirea românilor.

ADVERTISEMENT

Mulți se întreabă de ce Angela Similea s-a retras din viața publică în ultima perioadă. Au fost diferite momente care au marcat-o, printre care emigrarea unicului ei fiu în SUA. Totul a avut loc în urmă cu 20 de ani, dar episodul și-a pus amprenta semnificativ asupra solistei.

”El s-a adaptat acolo foarte bine, i-a placut, dar eu… am albit pe drumul inapoi spre tara. Am albit complet… A fost, pentru mine, o lupta cumplita sa ma despart de el. A fost ca un soc si am albit extraordinar de mult!”, povestea Angela Similea cândva.