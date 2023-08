Angelescu, avertisment pentru Bergodi: „Dacă seria continuă, vom lua măsuri!”

Acționarul giuleștenilor a spus că antrenorul italian este în continuare susținut de conducere, însă vrea ca seria de meciuri proaste să nu continue și să nu se îndepărteze de obiectiv, în caz contrar se vor lua măsuri.

Victor Angelescu, avertisment pentru Cristiano Bergodi

Victor Angelescu a avut un chiar dacă a spus că antrenorul italian este în continuare susținut de conducerea Rapidului: „Da, îl susținem pe Bergodi în continuare, plus că nu ai ce concluzie să tragi, ținând cont de felul în care s-au pierdut punctele.

Nu mi-am făcut un număr de puncte exact, probabil că peste zece puncte ar fi o problemă, dar te gândești că dacă intri în play-off sunt de fapt cinci puncte. Dacă nu putem să ne atingem obiectivul sau dacă seria va continua mult, ne vom gândi și la alte măsuri”.

„Supărarea mai mare e felul în care pierdem. Parcă toate s-au făcut împotriva noastră, noi încă n-am luat un gol normal. N-am luat niciun gol normal până acum, am primit trei autogoluri, au greșit fundașii centrali la mijlocul terenului.

Avem noroc într-un fel că seria se întâmplă când suntem la începutul campionatului, că ar fi fost mai dificil dacă venea o astfel de serie înainte de play-off”, a mai spus Victor Angelescu, la TV .

„Obiectivul rămâne același!”

„Obiectivul rămâne același, diferența de puncte nu e mare, ideea e să ne revenim și să avem un joc consistent. Dar nu poți să spui că am jucat slab, pentru că am dominat, noi ne chinuim să marcăm un gol și ei ne dau două goluri, dar alea sunt autogolurile noastre.

Au trecut cinci etape, nu am făcut un număr de puncte bun, dar am avut și meciuri mai bune, am avut și ghinion și am luat niște goluri, pe care nu pot să mi le explic”, a .

„Am avut discuții, toată lumea e supărată, pentru că nu e normal să pierzi de o astfel de manieră, a fost un meci în care am dominat, vine după un meci în care iar am avut un autogol și o gafă a portarului în zece secunde.

Domnul Șucu este un om echilibrat, noi am făcut lucrurile corect. Poate sunt niște suporteri care își doresc ca el să vină. Dar dacă nu e Șumudică, poate să fie și alt rapidist. Nu știu de ce mai continuă discuțiile?”, a mai spus acționarul Rapidului.